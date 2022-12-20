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    Dünya Bankası, Pakistan’a 1,69 milyar dolar gönderecek

    Bankanın sağlayacağı destek paketi; rehabilitasyon, yeni evlerin inşa edilmesi gibi başlıkları kapsıyor.
    • 20.12.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 11:41
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    Dünya Bankası, Pakistan’a 1,69 milyar dolar gönderecek

    Pakistan'da haziran ile ekim ayları arasında şiddetli yağış, sel felaketlerini beraberinde getirdi.

    Yaklaşık bin 740 kişi hayatını kaybederken, 12 binden fazla kişi yaralandı.

    Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin karşı karşıya kaldığı büyük yıkımla mücadele etmek üzere dost ülkeler ve uluslararası mali kuruluşlarla iletişime geçmişti.

    5 proje için 1,69 milyar dolar destek kararı

    Dünya Bankası, selden etkilenen Pakistan’ın Sind eyaletinde 5 proje için 1,69 milyar dolar finansal destek sağlanması kararını onayladı.

    Bankanın destek sağlayacağı projeler arasında rehabilitasyon, yeni evlerin inşa edilmesi, üretimin restorasyonu, anne ve çocuklara yönelik sağlık hizmetlerine ilişkin çalışmalar yer alıyor.

    En ağır etkilenen eyalet Sind

    Dünya Bankası Pakistan Ülke Direktörü Najy Benhassine, Sind eyaletinin bu yıl yaşanan sellerden en ağır şekilde etkilendiğini ifade etti.

    Finansal desteğin Pakistan’ın selle mücadele çabalarını güçlendirmesi, kurumların ve yönetim yapılarının reform edilmesi için fırsat sunduğu vurgulandı.

    Dünya Bankası, Pakistan’a 1,69 milyar dolar gönderecek #1

    Afetin ülkeye maliyeti 30 milyar dolardan fazla

    Asya Kalkınma Bankası (ADB), 12 Aralık'ta, selzedelerin rehabilitasyonu ve yeniden inşa çalışmalarına destek olmak için Pakistan’a 554 milyon dolarlık finans paketini onaylamıştı.

    AA'nın haberine göre, afetin ülkeye maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu aktarılmıştı.


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