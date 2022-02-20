Dünya Bankası, Ukrayna için 350 milyon dolar hazırladı

Dünya Bankası, Ukrayna için 350 milyon dolar hazırladı

Washington merkezli kuruluş, Zelenskiy-Malpass görüşmesinin ardından açıklama yaptı. Kiev yönetimine maddi desteğin süreceği kaydedildi.

Rus ordusu tarafından işgal tehdidi altında olan Ukrayna'ya mali destek hazırlığı yapılıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Münih'te bir araya geldi.

UKRAYNA'YA MADDİ DESTEK AÇIKLAMASI

Malpass, kısa ve uzun vadeli finansman ihtiyaçları konusunda Ukrayna halkını ve ekonomisini desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Bu kapsamda mart ayı sonuna kadar Dünya Bankası Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmek üzere Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık ödeme hazırlandığı belirtildi.

ENERJİ, ALTYAPI, DEMİRYOLLARI...

Açıklamada, Dünya Bankası'ndan alınan ilk fonları, enerji ve iklim alanları dahil olmak üzere daha fazla bütçe desteği izleyeceği belirtildi.

Malpass ve Zelenskiy ayrıca, Ukrayna için enerji verimliliği, altyapı, demiryolları ve Ukrayna'nın doğusundaki ekonominin ve iş fırsatlarının güçlendirilmesi de dahil olmak üzere bir dizi projeyi ele aldı.

Öte yandan Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF), olası bir Rus işgaline ilişkin artan endişeler nedeniyle Ukrayna'daki bazı personellerinin yerini geçici olarak değiştirme kararı aldı.

Dünya Bankası, geçen yıl Myanmar ve Sudan da dahil olmak üzere darbelerin yaşandığı birçok ülkedeki operasyonlarını askıya almıştı.