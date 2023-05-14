Dünya basını, 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini yazdı ABD'den İngiltere'ye medya kuruluşları, seçimlerle ilgili gelişmeleri okurlarıyla anbean paylaştı.

İHA

14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim süreci ve sonrasında ortaya çıkan tablo, dünyada geniş yankı uyandırdı.

Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Uluslararası medya kuruluşları, oy sayımıyla ilgili durumu okurlarıyla paylaştı.

BBC'de 14 Mayıs gündemi

Birleşik Krallık merkezli yayın kuruluşu BBC, "Türkiye seçimleri. Cumhurbaşkanı kim olacak” başlığı ile anlık veri aktardı.

Üç büyükşehirdeki seçimlerin sonucu ‘dramatik’ bir şekilde etkileyeceği kaydedilen haberlerde, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamalarına yer verdi.

Reuters: İkinci tur olabilir

İngiliz haber ajansı Reuters, “Rakiplerin ikisi de liderliğini erken ilan etti ancak ikinci tur olabilir” başlığı ile Türkiye seçimlerini okuyucularına servis etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun, seçimi kazandıkları yönde açıklamalar yaptıkları yazıldı. Henüz resmi açıklamanın yapılmadığı kaydedilen haberlerde, Yavaş’ın açıklamalarına yer verildi.

CNN: Bu bir referandum

ABD’li haber kanalı CNN de Türkiye seçimlerini yakından takip ederek gelişmeleri anbean duyurdu.

“Erken seçim sonuçları” başlıklı haberinde muhalefetin, erken sonuçların seçimi Kılıçdaroğlu’nun kazandığını gösterdiğini savunduğu ifadelerine verdi. Bir diğer haberinde “Bu bir referandum” başlığını kullanan CNN, Türkiye’de seçimlere ilişkin verileri paylaştı.

AP: Erdoğan önde gidiyor

ABD’li haber ajansı AP ise “Erdoğan önde gidiyor” diyerek, sayılan oylara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi birinci sırada götürdüğünü yazdı.

Muhalefetin ise seçimi Kılıçdaroğlu’nun önde götürdüğüne ilişkin yaptığı açıklamalarına yer verilen haberde, Türkiye’nin 100'üncü yılında gerçekleştirilen seçimlerin önemi vurgulandı.

France 24: 5 milyon genç ilk kez oy kullandı

Fransa merkezli yayın kuruluşu France 24, seçimlerdeki gelişmeleri “son dakika” olarak duyurdu.

“5 milyon genç ilk kez oy kullandı” ifadelerini kullanan France 24, oy kullanma işleminin sona erdiğini, yapılan ilk açıklamaları an be an okuyucularına servis etti.

Fransız haber ajansı AFP, muhalefetin önde gittiği yönünde açıklamalara yer verdi.

İngiliz Guardian ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun ifadelerini paylaştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamalarını veren Guardian, oyların yüzde 50’sinin sayıldığını yazdı.