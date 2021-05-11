Dünya basını, Filistinlilere saldıran İsrail'i aklamaya çalıştı

Uluslararası medya kuruluşları, işgal altındaki topraklarda yaşanan gerilimin kaynağının Filistinliler olduğu yönünde algı operasyonu başlattı.

İsrail, işgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlileri zorunlu göçle tehdit ediyor.

Dün işgalci İsrail güçleri, Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek veren Arap milletvekillerini hedef aldı.

İsrailli sağcı liderlerin Şeyh Cerrah'a girişine engel olmaya çalışan Filistinli göstericiler ve Ortak Arap Listesi Bloku lideri Eymen Avde ile milletvekili Usame Saadi, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı.

DÜNYA BASINI GERÇEKLERİ ÇARPITTI

Şeyh Cerrah'ta daha önce başlayan gerginliği, Mescid-i Aksa'da İsrail'in namaz kılan cemaate saldırması izledi. Saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Son olarak İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 Filistinli hayatını kaybederken, yaralı sayısı 103'e yükseldi. Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan İsrail saldırganlığı, uluslararası basın tarafından çarpıtılarak aktarıldı.

BBC: FİLİSTİNLİ MİLİTANLAR KUDÜS'E ROKET ATTI

BBC, "Kudüs krizi: Şiddet tırmanırken soğukkanlılık talebi" başlığıyla yayınladığı haberinde, gerilimin kaynağı olarak Filistinlileri gösterdi.

"Şiddet, pazartesi gecesi Filistinli militanların Kudüs'e roket atmasının ardından arttı." ifadesine yer verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "Hamas kırmızı çizgiyi geçti. İsrail büyük bir güçle yanıt verecek." dediği belirtildi.

WASHINGTON POST: ŞİDDETLİ ÇATIŞMA

Washington Post, İsrail hava saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler arasında 9 çocuğun olduğunu bildirdi.

Haberde, İsrail saldırganlığının üstü örtülürken, "Son yıllarda Kudüs'teki en şiddetli çatışmalar, hızla karşılıklı roket saldırısına dönüştü." denildi.

Ancak Kudüs'ün işgal altında olduğu, İsrail güçlerinin saldırısına karşılık verildiği görmezden gelindi.

"GAZZE'DEN 200'DEN FAZLA ROKET ATILDI" İDDİASI

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Filistinlilere saldırıları meşrulaştırmak için "Gazze'den İsrail topraklarına 200'den fazla roket atıldığını" ileri sürdü.

İsrail ordusunun Gazze'de 130 hedefe saldırı düzenlediği kaydedildi.

Diğer taraftan Gazze'ye yönelik saldırılarda hayatını kaybeden masum Filistinli çocuklar için "öldürüldü" ifadesi kullanıldı.

"SİLAHLI GRUPLAR İSRAİL'E DÜZİNELERCE ROKET ATARKEN..."

Associated Press haber ajansı da Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'ta gerilimi tırmandıran tarafın Tel Aviv olduğunu görmezden gelerek, gerginliğin kaynağının işgal altındaki Filistinliler olduğu yönünde algı oluşturmaya çalıştı.

Haber "İsrail, salı günü erken saatlerde Gazze'ye yeni hava saldırıları düzenledi. Hamas ve diğer silahlı gruplar İsrail'e düzinelerce roket atarken, bir Hamas saha komutanının evi ve militanlar tarafından kazılan iki sınır tüneli vuruldu." şeklinde aktarıldı.