Dünya basını: Yurt dışındaki Türkler, ikinci tur için sandık başında Seçmenlerin, ikinci tur çerçevesinde kurulan sandıklara yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Cumhur İttifakı'nın, Meclis'te rahat bir çoğunluk kazandığı hatırlatıldı.

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Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemleri devam ediyor.

Oylar, 73 ülke ve 151 temsilcilikte kullanılabilecek. Dünya basını, sandığa yoğun ilgiyi gündeme getirdi.

Al Jazeera: Çok sayıda insan oy kuyruğunda

Katar merkezli Al Jazeera, "Türk diasporası, görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile rakibi Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oy vermeye başladı." dedi.

Cumartesi günü dünyanın dört bir yanındaki sandık merkezlerinden alınan görüntü ve fotoğrafların, çok sayıda insanın oy kullanmak için sıraya girdiğini gösterdiği vurgulandı.

Erdoğan'ın Almanya'daki oy oranını hatırlattılar

Toplam oyların neredeyse yüzde 5'ine tekabül eden yurt dışında yaşayan yaklaşık 3,4 milyon Türk seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu hatırlatıldı.

En büyük Türk nüfusuna ve 1,5 milyon kayıtlı seçmene ev sahipliği yapan Almanya'da Erdoğan'ın ilk turda yüzde 65 oyla önde olduğu kaydedildi.

Reuters: İkinci tur oylama başladı, Cumhur İttifakı Meclis'te rahat

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, "Yurt dışındaki Türkler, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy kullanmaya başladı." başlığıyla haberi servis etti.

14 Mayıs'ta yapılan oylamada iktidardaki AK Parti'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'nın rahat bir Meclis çoğunluğu kazandığının altı çizildi.

İlk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 49,52, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88 oy oranına ulaştığı aktarıldı.

Euronews: Türk vatandaşları oy veriyor

Fransa merkezli Euronews, "Yurt dışında yaşayan kayıtlı Türk seçmenler ikinci turda oy kullandı." diye yazdı. Haberde şöyle denildi:

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda her iki aday da kampanyalarını sürdürürken, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da oylarını vermeye başladı.

Oy pusulaları Türkiye'ye getirilecek

Almanya'da oy kullanmak için son tarihin 24 Mayıs, İtalya'da 22 Mayıs olduğu kaydedildi. İspanya'da da oy verme işleminin başladığı belirtilerek şunlar aktarıldı:

Madrid ve Barselona'dan oy pusulaları, 23 Mayıs sabahı Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferleri ile diplomatik kuryeler eşliğinde Türkiye'ye getirilecek.