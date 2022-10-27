Dünya basınından Şebnem Korur Fincancı üzerinden Türkiye'ye algı oyunu

Uluslararası haber ajansları, Fincancı'nın gözaltına alınmasını yakından izliyor. Haberlerde, Türkiye hakkında dikkat çeken ifadelere imza atıldı.

Türk Tabipler Birliği Başkanı (TTB) Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarında kimyasal silah kullandığı şeklinde asılsız bir iddia ortaya attı.

Tepkiler çığ gibi büyürken, Fincancı gözaltına alındı.

Söz konusu ifadeler, başarılı harekatlara imza atan TSK karşıtı çevreleri sevindirdi. Dünya basını, TTB Başkanı hakkındaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Reuters: Terör propagandası iddiasıyla gözaltına alındı

Son dakika notuyla paylaşılan haberlerde, Fincancı'nın "terör propagandası" suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Reuters, "Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk polisi tarafından 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla gözaltına alındı." dedi.

Türk ordusunu karalama girişimleri dikkat çekti

Türkiye'ye yönelik algı oluşturmaya çalışılan haberde, "Uluslararası bir tıp federasyonu, bu ay Türk ordusunun 1997 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin olası ihlallerinin bağımsız olarak soruşturulmasını talep eden bir rapor yayınladı." ifadesi kullanıldı.

Aynı haberde ayrıca, PKK'nın Türkiye'nin yanı sıra Avrupa Birliği ve ABD tarafından terör örgütü olarak görüldüğü aktarıldı.

Associated Press: Linç kampanyası kurbanı oldu

Associated Press de gelişmeyi "Türk doktor, kimyasal silah iddiası üzerine gözaltına alındı." diye yazdı.

63 yaşındaki Fincancı'nın, terörle mücadele polislerince gözaltına alındığı kaydedildi.

Haberde, "Adli tıp uzmanı Fincancı, kariyerinin çoğunu işkence ve kötü muameleyi belgeleyerek geçirdi. Fincancı, 'linç kampanyası' kurbanı oldu." şeklinde ifadeler kullanıldı.

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