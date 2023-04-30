Dünya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir mitingine kilitlendi: Muhalefetin kalesinde güçlü katılım Erdoğan'ın büyük kalabalığa güçlü bir sesle hitap ettiği belirtildi. Bu durumdan, "Muhalefettekileri endişelendirecek mücadeleci performans" şeklinde söz edildi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi halkla buluşmalarını sürdürüyor.

Mitinglerin son adresi İzmir'in Gündoğdu Meydanı oldu. Erdoğan, yoğun katılımın yaşandığı mitingde vatandaşlara hitap etti.

BBC: Erdoğan geri döndü

İngiltere basınından BBC, küçük bir rahatsızlık geçiren Erdoğan'ın yeniden geri döndüğünü yazdı.

"CHP'nin kalesi" olarak nitelenen kentte vatandaşların Erdoğan'ın mitingine yoğun ilgisine dikkat çekildi:

Muhalefetin kalesinde büyük kalabalık

(Erdoğan) Liman kenti İzmir'e bayrak denizinin ve kızgın güneşin altında saatlerce bekleyen büyük bir kalabalığın arasında geldi. Muhalefetin kalesinde güçlü bir katılım oldu.

"Gürleyen biçimde yeniden ortaya çıktı"

"Eski Erdoğan"ın, söz konusu mitingde "gürleyen bir biçimde yeniden ortaya çıktığı" vurgulandı.

"Muhalefettekileri endişelendirecek mücadeleci performans"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından notların paylaşıldığı haberde şöyle denildi:

Cumhurbaşkanı, yaklaşık 40 dakika boyunca güçlü bir sesle konuştu. Bu, destekçilerine güven verecek ve muhalefettekileri endişelendirecek mücadeleci bir performanstı.

"O bizi ayağa kaldıracak"

Söz konusu haberde, mitinge katılan bazı vatandaşların "Ülkeyi değiştirdi. O bizi ayağa kaldıracak ve güçlendirecek." şeklindeki görüşleri de yer aldı.

Miting alanındaki atmosfere ilişkin, "Cumhurbaşkanı'nı destekleyenler, onun iktidarını sürdürmesini ve Türkiye vizyonunu devam ettirmesini istiyor." denildi.

Ethnos: Muhalefet kalesinde büyük bir kitle toplandı

Yunanistan basınından Ethnos, "Erdoğan'ın ciddi bir şekilde yeniden ortaya çıkışı: Muhalefet kalesinde büyük bir kitle toplandı" başlığını kullandı.

İzmir sahilindeki mitinge gemilerin ve teknelerin de çeşitli afişlerle katıldığı ve 14 Mayıs seçimlerine iki haftalık bir sürenin kaldığı belirtildi.