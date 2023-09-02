Dünya, Erdoğan - Putin görüşmesini bekliyor: Tahıl anlaşmasında Türkiye'nin kilit rolü var Uluslararası gazeteler, Erdoğan'ın Putin'e "sevgili dostum" şeklinde hitap ettiğini hatırlattı. Tahıl tedariki konusunda çıkmazın yaşandığı dönemde iki liderin görüşmesinde çözüme ulaşılmasına yönelik beklenti ifade edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yaklaşan görüşme, küresel ölçekte yakından takip ediliyor.

Türkiye'nin öncülüğünde İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasından çekilen Rusya, kendi şartlarının uygulanmasını istiyor.

Dikkatler Erdoğan-Putin görüşmesine çevrildi

Moskova yönetimi, Batılı ülkelerin Rus gübresine yaptırım uygulamaktan vazgeçmesi gerektiğini söylüyor.

Erdoğan-Putin görüşmesine az bir süre kala, dünya basını Ankara'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki rolüne dikkati çekti.

Associated Press: Putin'e 'sevgili dostum' diyor

Associated Press, her iki liderin, diplomatik çabaların devam ettiği dönemde tahıl anlaşmasını onarmak üzere bir araya geleceğini yazdı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un, görüşmenin 4 Eylül Pazartesi günü Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki kenti Soçi'de yapılacağını söylediği belirtilerek şunlar aktarıldı:

Türkiye, Temmuz 2022'de Birleşmiş Milletler ile birlikte Ukrayna'nın Karadeniz'deki üç limandan gıda sevkiyatına devam etmesine olanak tanıyan anlaşmaya aracılık etti.



Ankara'nın rolü çok önemliydi. Türkiye, Rusya'nın ana ticaret ortaklarından biri konumunda. Erdoğan, Putin'e 'sevgili dostum' diyor.

Reuters: Hedef tahıl anlaşmasını canlandırmak

"Putin, tahıl anlaşmasının tekrar canlandırılmaya çalışıldığı dönemde Erdoğan ile görüşecek" diyen Reuters, Moskova'nın ana taleplerinden birinin Rusya Tarım Bankası'nın SWIFT uluslararası ödemeler sistemine yeniden bağlanması olduğunu yazdı.

Avrupa Birliği'nin, Rus hükümetini sistemden Haziran 2022'de çıkardığı hatırlatıldı.

Anlaşmanın yeniden hayata geçirilmek istendiği dönemde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus mevkidaşı Putin'in Soçi zirvesinde bir araya geleceği belirtildi.

Politico: Türkiye'nin baskı yapması bekleniyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türk mevkidaşı ile zirveye ev sahipliği yapacağını aktaran Politico dergisi, "Türkiye'nin tahıl anlaşmasının restorasyonu için baskı yapması bekleniyor." ifadesini kullandı.

Toplantının, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana NATO üyesi bir ülkenin liderinin Rusya'ya yaptığı ender bir ziyarete işaret ettiği kaydedildi.

Sky: Ana gündem maddesi tahıl

Sky televizyonu da Karadeniz'deki tahıl sevkiyatının, pazartesi günü yapılacak görüşme sırasında gündeme gelmesinin beklendiğini okurlarına duyurdu.

Haberde, "Tahıl, görüşmelerde ön planda olacak." ifadesi kullanıldı.

Al Jazeera: Küresel gıda krizini hafifletmek istiyor

Al Jazeera, Ankara'nın, küresel gıda krizinin hafifletilmesine yardımcı olan tahıl ihracatı anlaşmasını yeniden canlandırmaya çalıştığını söyledi.

Haberde, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Erdoğan-Putin görüşmesi öncesinde Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldiğin anımsatıldı.