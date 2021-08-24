Dünya genelinde aşılama 5 milyar dozu geçti

Koronavirüs ile mücadele kapsamında, dünya genelinde yapılan aşılama 5 milyar dozu geçti.

Dünya genelinde koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bugüne kadar, koronavirüse karşı yapılan doz sayısı, 5 milyarı geçti geçti.

Aşı verilerinin derlendiği Ourworldindata.org sitesinin yayınladığı son verilere göre en fala aşı yapılan ülke, 1 milyar 960 milyon dozla Çin oldu.

Çin’i, 582 milyon 240 bin ile Hindistan, 363 milyon 270 bin ile ABD, 178 milyon 550 bin ile Brezilya, 118 milyon 310 bin ile Japonya, 99 milyon 630 bin ile Almanya, 89 milyon 830 bin ile Endonezya, 89 milyon 812 bin ile Türkiye, 89 milyon 500 bin ile İngiltere, 83 milyon 940 bin ile Fransa, 80 milyon 890 bin ile Meksika, 76 milyon 960 bin ile Rusya, 75 milyon 620 bin ile İtalya, 63 milyon 590 bin ile İspanya ve 52 milyon 510 bin ile Kanada izledi.

TÜRKİYE 8'İNCİ SIRADA

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar yapılan 89 milyon 812 bin 875 doz sayısı ile dünya sıralamasında 8’inci sırayı aldı.

Bakanlık verilerine göre ülke genelinde 46 milyon 446 bin 470 kişiye ilk doz, 35 milyon 516 bin 448 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

DOZ SAYISI AŞILANAN KİŞİ SAYISI İLE AYNI DEĞİL

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen koronavirüs aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor.

Dolayısıyla doz sayısı ile aşılanan kişi sayısı aynı olmuyor.

VAKA SAYISI 213 MİLYONU AŞTI

Worldometer internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 213 milyon 359 bini aştı.

Koronavirüs nedeniyle 4 milyon 454 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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