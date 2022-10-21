Dünya genelinde en sevilen ve en nefret edilen milyarderler

Dünya genelinde en sevilen ve en nefret edilen milyarderler

Dünya genelinde en çok sevilen ve nefret edilen milyarderler belirlendi. İşte dünya genelinde en sevilen ve en nefret edilen milyarderlerin listesi...

Dünya genelinde kimilerin çok sevilip kimlerden nefret edildiği merak konusu.

Bir ticari finans ve kredi araştırma sitesi, tüm dünya genelinde atılan tweetlere göre en sevilen ve en nefret edilen milyarderleri derledi.

Çalışmada, araştırma yapılırken milyarderlerden bahseden ve konuma göre sıralanan coğrafi etiketli tweetler toplanarak bir araya getirildi.

Dünya genelinde en sevilen ve en nefret edilen milyarderlerin listesi

Tweetlerde her bir sözün olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğunu belirlemek için yapay zeka kullanıldı ve ortaya bir liste çıkarıldı.

Dünya genelinde en sevilen ve en nefret edilen milyarderlerin listesi ise şu şekilde:

En sevilen milyarderler;

1. Bill Gates: 37 ülkede en çok sevilen milyarder olarak öne çıktı.

2. Elon Musk: Tesla CEO'su, 27 ülkede seviliyor.

3. Jeff Bezos: Amazon'un kurucusu,15 ülkede seviliyor.

4. Sheryl Sandberg: Facebook'un üst düzey yöneticisi, 12 ülkede seviliyor.

5. Richard Branson: İngiliiz yatırımcı, 5 ülkede sevilen isim oldu.

En nefret edilen milyarderler;

1. Donald Trump: Eski ABD Başkanı, 84 ülkede nefret ediliyor.

2. Jeff Bezos: Amerikalı yatırımcı, 15 ülkede sevilmesine rağmen 6 ülkede de en nefret edilen milyarder oldu.

3. Rupert Murdoch: Medya patronu, 4 ülkede nefret edilen isim.

4. Mark Zuckerberg: Facebook'un kurucusu, 4 ülkede nefret edilen isim oldu.

5. Bill Gates: En sevilen milyarder olsa da Microsoft'un kurcusu, 3 ülkede nefret edilen listesinde ilk beşe girdi.

Türkiye'de en sevilen milyarder

Araştırmaya göre, Türkiye'de en sevilen milyarder olmayı başaran isim Mark Zuckerberg oldu.

Türkiye'de en nefret edilen milyarder

Türkiye'de en nefret edilen milyarder ise dünya genelinde olduğu gibi Donald Trump.