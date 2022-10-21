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    Dünya genelinde en sevilen ve en nefret edilen milyarderler

    Dünya genelinde en çok sevilen ve nefret edilen milyarderler belirlendi. İşte dünya genelinde en sevilen ve en nefret edilen milyarderlerin listesi...
    • 21.10.2022 - 21:17
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 21:21
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    Dünya genelinde en sevilen ve en nefret edilen milyarderler

    Dünya genelinde kimilerin çok sevilip kimlerden nefret edildiği merak konusu.

    Bir ticari finans ve kredi araştırma sitesi, tüm dünya genelinde atılan tweetlere göre en sevilen ve en nefret edilen milyarderleri derledi.

    Çalışmada, araştırma yapılırken milyarderlerden bahseden ve konuma göre sıralanan coğrafi etiketli tweetler toplanarak bir araya getirildi.

    Dünya genelinde en sevilen ve en nefret edilen milyarderlerin listesi

    Tweetlerde her bir sözün olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğunu belirlemek için yapay zeka kullanıldı ve ortaya bir liste çıkarıldı.

    Dünya genelinde en sevilen ve en nefret edilen milyarderler #1

    Dünya genelinde en sevilen ve en nefret edilen milyarderlerin listesi ise şu şekilde:

    En sevilen milyarderler;

    1. Bill Gates: 37 ülkede en çok sevilen milyarder olarak öne çıktı.

    Dünya genelinde en sevilen ve en nefret edilen milyarderler #2

    2. Elon Musk: Tesla CEO'su, 27 ülkede seviliyor.

    Dünya genelinde en sevilen ve en nefret edilen milyarderler #3

    3. Jeff Bezos: Amazon'un kurucusu,15 ülkede seviliyor.

    Dünya genelinde en sevilen ve en nefret edilen milyarderler #4

    4. Sheryl Sandberg: Facebook'un üst düzey yöneticisi, 12 ülkede seviliyor.

    Dünya genelinde en sevilen ve en nefret edilen milyarderler #5

    5. Richard Branson: İngiliiz yatırımcı, 5 ülkede sevilen isim oldu.

    Dünya genelinde en sevilen ve en nefret edilen milyarderler #6

    Dünya genelinde en sevilen ve en nefret edilen milyarderler #7

    En nefret edilen milyarderler;

    1. Donald Trump: Eski ABD Başkanı, 84 ülkede nefret ediliyor.

    Dünya genelinde en sevilen ve en nefret edilen milyarderler #8

    2. Jeff Bezos: Amerikalı yatırımcı, 15 ülkede sevilmesine rağmen 6 ülkede de en nefret edilen milyarder oldu.

    Dünya genelinde en sevilen ve en nefret edilen milyarderler #9

    3. Rupert Murdoch: Medya patronu, 4 ülkede nefret edilen isim.

    Dünya genelinde en sevilen ve en nefret edilen milyarderler #10

    4. Mark Zuckerberg: Facebook'un kurucusu, 4 ülkede nefret edilen isim oldu.

    Dünya genelinde en sevilen ve en nefret edilen milyarderler #11

    5. Bill Gates: En sevilen milyarder olsa da Microsoft'un kurcusu, 3 ülkede nefret edilen listesinde ilk beşe girdi.

    Dünya genelinde en sevilen ve en nefret edilen milyarderler #12

    Dünya genelinde en sevilen ve en nefret edilen milyarderler #13

    Türkiye'de en sevilen milyarder

    Araştırmaya göre, Türkiye'de en sevilen milyarder olmayı başaran isim Mark Zuckerberg oldu.

    Dünya genelinde en sevilen ve en nefret edilen milyarderler #14

    Türkiye'de en nefret edilen milyarder

    Türkiye'de en nefret edilen milyarder ise dünya genelinde olduğu gibi Donald Trump.

    Dünya genelinde en sevilen ve en nefret edilen milyarderler #15


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