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    Dünya genelinde George Floyd protestoları

    Çeşitli ülkelerde düzenlenen protestolarda, 46 yaşındaki siyahinin öldürülmesine tepki gösterildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2020 - 10:39
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    Dünya genelinde George Floyd protestoları

    ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un polis tarafından gözaltındayken öldürülmesiyle ülkede başlayan gösteriler, dünya geneline yayıldı.

    İngiltere'nin başkenti Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda toplanan göstericiler, "Siyah hayat önemlidir" (Black Lives Matter) yazılı pankartlar taşıdı.

    Almanya'da gösterilerin adresi, Berlin'deki Brandenburg Kapısı oldu. Burada toplanan göstericiler, "Adalete ihtiyacımız var", "Nefes alamıyorum" yazılı pankartlar taşıdı.

    Dünya genelinde George Floyd protestoları FOTO GALERİ

    FLOYD'UN ÖLDÜRÜLMESİ TEPKİLERİN ODAĞINDA

    Fransa'nın başkenti Paris'teki ABD Büyükelçiliği önünde de benzer görüntüler vardı.

    Danimarka, İtalya, Suriye, Brezilya, Meksika, Kanada, Polonya ve Avustralya'da da Floyd'un öldürülmesi tepkiyle karşılandı.

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