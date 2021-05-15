Dünya genelinde koronavirüs vakalarının yüzde 2,07’si hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalananların dünya genelindeki sayısı 161 milyonu geçti. Her 1 milyonda 400 kişi, koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı mücadele sürüyor.

Alınan tedbirler ve aşılama çalışmaları ile virüs kaynaklı ölümlerin önüne geçme çalışmaları tüm ülkeler tarafından titizlikle uygulanıyor.

Bazı ülkelerde imkansızlıklar nedeni ile ölüm ve vaka sayılarındaki artış durdurulamadı.

Salgının başlangıcından bugüne kadar geçen süre içerisinde, salgının nüfusa olan etkisi rakamlar ile ortaya çıkarıldı.

TOPLAM VAKA SAYISI 161 MİLYON 900 OLDU

Yapılan çalışmanın sonuçlarına göre, salgının başlangıcından günümüze kadar dünya genelindeki vaka sayısı 161 milyon 900 oldu.

Dünyada 3 milyon 360 bin 651 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Vakaların yüzde 2,07’si ölümle neticelendi.

DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 2,02’SİNİ KAPSADI

Güncel verilere göre koronavirüs vaka sayısı 7,885 milyar olan dünya nüfusunun yüzde 2,02’sini kapsarken, her 1 milyonda 400 kişi yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 139 milyon 748 bin 979 kişi ise sağlığına kavuştu.

TÜRKİYE 8’İNCİ SIRADA YER ALDI

Türkiye’de, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre bugüne kadar 25 milyon 359 bin 399 doz koronavirüs aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8’inci sırada yer aldı. Her 100 kişiye düşen aşı sayısı 29,85 oldu.

14 milyon 714 bin 712 kişiye ilk doz, 10 milyon 644 bin 687 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.