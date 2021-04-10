Dünya genelinde koronavirüs vakası 135 milyonu geçti

Koronavirüs kaynaklı vakalar yükselişini sürdürürken, ABD vaka sayısı açısından ilk sırada yer alıyor.

Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs salgını, vakalardaki artışa yol açmaya devam ediyor.

Ülkeler, aşılama kampanyalarıyla salgının önüne geçmeye çalışıyor.

Koronavirüs verilerini derleyen "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında tespit edilen vaka sayısı 135 milyon 338 bin 376'ya yükseldi.

ABD İLK SIRADA, TÜRKİYE 7'NCİ

Vaka sayısı bakımından ilk sırada yer alan ABD'de 31 milyon 802 bin 772 kişiye virüs bulaştı.

ABD'yi 13 milyon 375 bin 414 vaka ile Brezilya, 13 milyon 205 bin 926 vaka ile Hindistan izliyor. Türkiye, toplam 3 milyon 745 bin 657 vaka ile listenin 7'nci sırasında bulunuyor.

ÜLKELERE GÖRE VAKA SAYILARI

4 milyon 980 bin 501 vakanın görüldüğü Fransa'yı sırasıyla 4 milyon 623 bin 984 ile Rusya, 4 milyon 365 bin 461 ile İngiltere, 3 milyon 745 bin 657 ile Türkiye, 3 milyon 736 bin 526 ile İtalya, 3 milyon 347 bin 512 ile İspanya ve 2 milyon 974 bin 110 ile Almanya izliyor.

En az vaka sayılarında Marshall Adaları 4, Vanuatu ve Samoa 3, Mikronezya 1 olarak kayıtlara geçti.

Kuzey Kore ise geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü'ne ülkede hiç koronavirüs vakası görülmediğini bildirmişti.

TEDAVİ ALTINDAKİ HASTA SAYISI

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 929 bin 315 kişi yaşamını yitirdi, 108 milyon 904 bin 960 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Halen 23 milyon 504 bin 101 koronavirüs hastası tedavi altında bulunuyor.