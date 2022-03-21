Dünya genelinde koronavirüsü atlatan kişi sayısı 400 milyonu aştı

Koronavirüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşan kişi sayısı, dünya genelinde 400 milyonu aşarak 407 milyon 278 bin 627 olarak kaydedildi.

Dünya genelinde koronavirüs vakalarına ilişkin verilerin derlendiği ‘Worldometers’ internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Verilere göre, koronavirüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 400 milyonu aştı.

407 MİLYON 278 BİN 627 KİŞİ İYİLEŞTİ

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 407 milyon 278 bin 627'si iyileşti. ABD'de 63 milyon 6 bin 762, Hindistan'da 42 milyon 467 bin 774 ve Brezilya'da 28 milyon 187 bin 353 kişi virüsü yendi.

TÜRKİYE’DE 14 MİLYON 324 BİN 234 KİŞİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU

İyileşenlerin sayısı Fransa'da 22 milyon 561 bin 882, İngiltere'de 18 milyon 541 bin 447, Rusya'da 16 milyon 209 bin 942, İspanya'da 10 milyon 571 bin 203, Arjantin'de 8 milyon 812 bin 506, İran'da 6 milyon 822 bin 521'e yükseldi.

Türkiye'de, 14 milyon 324 bin 234 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde 57 milyon 700 bin 212 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

6 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs, 225'ten fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelindeki vaka sayısı 471 milyon 79 bin 859'a ulaşırken, 6 milyon 101 bin 20 kişi hayatını kaybetti.