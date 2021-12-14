Dünya genelinde Omicron önlemleri

Yeni varyantla ilgili endişelerin artmaya başladığı dönemde, dünya genelinde kaldırılan tedbirler, yeniden uygulamaya konuluyor.

Daha önce Delta varyantıyla mücadele eden ülkeler, şimdi de koronavirüsün yeni türü Omicron'a karşı alarma geçti.

Ülkemizde ilk Omicron vakaları görülürken, İngiltere'de ise varyant kaynaklı ilk ölüm açıklandı.

DSÖ: DELTA'YI GEÇEBİLİR

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Omicron varyantının Delta'nın yayılma hızını geçebileceği yönündeki uyarısının ardından dünya genelinde kaldırılan önlemler geri gelmeye başladı.

İNGİLTERE'DE EVDEN ÇALIŞMA UYGULAMASI

Bu kapsamda İngiltere'de evden çalışma uygulaması yeniden hayata geçirildi. Omicron vaka sayısının binlerle ifade edilmeye başladığı ülkede hükümet, önlemlerde "Plan B"yi devreye aldı.

MASKE ZORUNLULUĞU GERİ GELDİ

Marketler ve toplu ulaşım araçlarının ardından tiyatro ve sinema salonları gibi çoğu kapalı mekanda maske takmak zorunlu hale geldi. İlk kez aşı pasaportu uygulamasına da geçilen ülkede, çok sayıda kişinin toplandığı gece kulüpleri gibi mekanlara girerken en az 2 doz aşı olunduğu veya negatif test sonucu gösteren belge sorulacak.

KAPALI MEKANLAR İÇİN YENİ KURALLAR

Kural, 500'den fazla kişinin bulunduğu kapalı mekanlar, 4 binden fazla kişinin bulunduğu açık alanlar ve 10 binden fazla kişinin bulunduğu herhangi bir mekan için uygulanacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Omicron vakalarının şu anda Londra'da ve ülkenin diğer bazı bölgelerinde hızla arttığını görebiliyoruz. Başkentte muhtemelen vakaların yaklaşık yüzde 40'ını temsil ediyor." dedi.

NORVEÇ'TE ALKOL SATIŞINA YASAK KARARI

Norveç hükümeti, koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni tedbirler almaya karar verdi. Uygulama, bu gece yarısından itibaren hayata geçirilecek.

Başbakan Jonas Gahr Store, kısıtlamaların ilk etapta 4 hafta süreceğini kaydederek, restoran ve eğlence mekanlarında alkol satışının durdurulacağını ve insanların evden çalışmaya teşvik edileceğini belirtti.

KALİFORNİYA YENİDEN "MASKE ZORUNLULUĞU" DEDİ

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, Omicron endişeleri ve vakalardaki artışın gölgesinde, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu 15 Aralık'tan itibaren yeniden uygulanacak. Eyalet genelinde maske zorunluluğu, aşı olmuş kişiler için 15 Haziran’da kaldırılmıştı.

Kapalı alanlarda maske takmanın yanı sıra sağlık çalışanlarının, kamu personelinin, öğretmen ve öğrencilerin aşılanması da zorunlu kılındı. Öte yandan Washington, Oregon, Illinois, New Mexico, Nevada ve Hawaii eyaletlerinde kapalı alanlarda maske takmak zorunlu.

HALK ESKİSİ GİBİ HASSAS DAVRANMIYOR

ABD'de ayrıca, Omicron varyantının ortaya çıktığı günlerde yapılan araştırma, halkın eskisi gibi önlemler konusunda hassas davranmadığını gözler önüne serdi.

Omicron varyantı dünya çapında yayıldıkça ABD halkının endişelerinin arttığı, ancak yılın ilk aylarına kıyasla maske taktığını ve insanlarla görüşmelerini sınırladığını söyleyenlerin sayısı azaldı.

ABD LİSTENİN İLK SIRASINDA

Worldometers internet sitesine göre, ABD, 51 milyon 18 bin 282 vaka ve 819 bin 315 ölüm ile listenin ilk sırasında yer alıyor.

SEYAHAT KISITLAMALARI GETİRİLDİ

DSÖ, Omicron önlemleri kapsamında ülkelerden seyahat kısıtlaması kararı almasında acele etmemesini isterken Türkiye, ABD, Japonya, İsrail ve diğer bazı ülkeler varyantın yayılmasına yanıt olarak uluslararası seyahat kısıtlamaları getirdi.

KANADA'DAN AŞI ÇAĞRISI

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, koronavirüsün Omicron varyantı hakkındaki son projeksiyonlardan ciddi endişe duyduklarını söyledi.

Aşı olmanın önemini vurgulayan Trudeau, "Herkesin çift aşılı olduğundan emin olmak gerçekten önemli. Lütfen destekleyici aşılar için de randevunuzu alın. 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklarımızın aşılamalarının devam etmesini sağlayalım." dedi.