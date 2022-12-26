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Dünya genelinde yeni yıl hazırlıkları ve Noel kutlamaları
Her yıl 25 Aralık tarihinde Hz. İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramı Noel, dünya genelinde coşkulu geçti. 2023 hazırlıkları ise neredeyse tamamlandı.
- 26.12.2022 - 16:13
- Güncelleme : 26.12.2022 - 16:24
Hristiyan bayramı Noel, dünyadaki birçok ülke coşkuyla kutladı.
Avrupa, Asya ve Amerika kıtasındaki birçok kent meydanına Noel kutlamaları kapsamında pazarlar kuruldu.
Renkli ışıklar Noel’in vazgeçilmezi
Ayrıca yeni yıl yaklaşırken, bu meydanlar renkli ışıklarla dekore edildi.
Yunanistan’ın başkenti Atina’da Noel, geleneksel kağıt fenerleriyle kutlanırken, Japonya’nın başkenti Tokyo’da yeni yıl için hazırlanan ışıklar göz kamaştırdı.
Dev çam ağaçları olmazsa olmaz…
Filipinler’de Noel, dalış gösterisiyle kutlandı.
Pakistan’ın başkenti İslamabad, Çekya’nın başkenti Prag, Lübnan’ın başkenti Beyrut ve Malta’nın başkenti Valetta’nın meydanına dev çam ağacı koyuldu.
Her yıl 25 Aralık tarihinde Hz. İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramı Noel, dünya genelinde coşkulu geçti.