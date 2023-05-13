Dünya Gıda Programı'nın tahıl anlaşması endişesi: Uzamazsa dünyayı doyuramayız WFP Başkanı McCain, İstanbul'da varılan mutabakatın sürdürülmesi gerektiğinin önemine değindi. McCain, Putin'in tavrından endişe duyduğunu anlattı.

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Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması, başta Türkiye olmak üzere ilgili taraflarca İstanbul'da imzalandı.

Mutabakata, geçen yıl 22 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında varıldı.

Dünya piyasaları, gelişmeyi memnuniyetle karşıladı. Ankara'nın yapıcı rolüne, BM'den Avrupa Birliği'ne kadar birçok kesimden övgüler yağdı.

Dünya Gıda Programı'nın tahıl kaygısı

Şimdi ise 18 Mayıs'ta sona erecek anlaşmanın uzatılması isteniyor. Dünya Gıda Programı (WFP) Başkanı Cindy McCain, Rusya’nın varılan mutabakattan çekilme kararı alması durumunda dünyanın karşılaşacağı zorluğa işaret etti.

"Bırakın dünyayı bölgeyi bile doyurabilmemiz mümkün değil"

"Anlaşmayı yenilemeleri gerek." diyen Mccain, BBC'ye verdiği demeçte, şunları söyledi:

Yenilenmezse, bırakın dünyayı bölgeyi bile doyurabilmemiz mümkün değil. Bildiğiniz gibi Ukrayna Avrupa’nın tahıl ambarıydı ve şimdi böyle değil. Şimdi tahılı oradan alabilmeliyiz, çünkü bu durum diğer ülkeleri de etkiliyor.

Rusya'nın tavrı

Moskova yönetimi, tahıl ve gübre ihracatının önündeki engellerin kaldırılmasını istiyor. Aksi takdirde anlaşmadan çekilebileceğinin sinyallerini veriyor.

Erdoğan ile Putin görüşebilir

Rusya'dan yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında anlaşmanın uzatılabileceğine dair bir görüşme yapılabileceği kaydedildi.

Öte yandan WFP Başkanı McCain, farklı kaynaklardan tahıl satın aldıklarını, fakat maliyetlerin artması nedeniyle doyurulan insan sayısının geriye düştüğünü anlattı.

Toprakların büyük bölümü mayınlı

Ukraynalı çiftçilerin yaşadığı zorlu duruma da dikkati çeken McCain, şöyle devam etti:

Çalışmaya devam eden bazı çiftlikler olduğunu biliyorum. Üretim yapılan toprakların büyük bir çoğunluğunun şimdi mayınlı olduğunu da unutmamak gerek.

"Herkesi kaygılandırmalı"

Aynı Dünya Gıda Programı yetkilisi, Putin yönetiminin anlaşma konusundaki tutumu hakkında, "Beni çok kaygılandırıyor. Diğer herkesi de kaygılandırmalı." diye konuştu.

Akar: Mutabakata doğru gidiliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor." demişti.