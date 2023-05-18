Dünya liderleri Japonya'da: G7 zirvesi başlıyor Japonya’nın Hiroşima’da şehrinde yarın başlayacak G7 Liderler Zirvesi öncesinde 24 bin polis görevlendirildi.

İHA

G7 Liderler Zirvesi'ne bu yıl Japonya ev sahipliği yapıyor.

Hiroşima’da kentindeki zirve yarın başlayacak.

Zirve öncesinde güvenlik önlemleri Hiroşima’da üst düzeye çıkarıldı.

Japonya Polis Teşkilatı, Hiroşima’da zirvenin güvenliğini sağlamak için 3 bin polisin yanı sıra çevre eyaletlerden gelen 21 bin personelin görevlendirildiğini açıkladı.

G7 ülkelerinin liderlerinin güvenliğini sağlamak için zirvenin gerçekleştirileceği Grand Prince Otel ve çevresindeki birçok yol geçici olarak trafiğe kapatılırken tren istasyonlarındaki kilitli dolaplar da terör saldırısı riski nedeniyle geçici olarak kullanım dışı bırakıldı.

Zirve süresince sivil araç trafiğini yarıya indirmeyi hedefleyen Hiroşima Valiliği, halka özel araçlarıyla seyahat etmekten kaçınma uyarısında bulundu. Ticari araç sürücülerinden ise trafik kısıtlamalarının daha az olduğu 00.00-06.00 saatleri arasında yola çıkmaları istendi.

Grand Prince Otel güzergahında bulunan yaklaşık 140 okul, ulaşım kısıtlamalarının öğrenciler ve öğretmenlerin ulaşımını olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı, bazı fabrikalarda hizmetlerini askıya aldı.

Turistik yerler de ziyaretçi girişine kapatıldı

Liderlerin, zirvenin ilk gününde ziyaret etmesi beklenen Hiroşima Barış Anıtı Parkı ile UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Itsukushima Mabedi'ne ev sahipliği yapan Miyajima Adası da geçici olarak ziyarete kapatılırken, Hiroshima Barış Anıtı ve çevresi başta olmak üzere bölgedeki nehirlerde güvenlik devriyeleri de arttırıldı.

Güvenlik endişeleri artmıştı

Dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olarak bilinen Japonya’da eski başkan Shinzo Abe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi ve son olarak mevcut Başbakan Fumio Kishida'ya el yapımı patlayıcı ile saldırı girişiminde bulunulması güvenlik endişelerine neden olmuştu. Japonya hükümeti, G7 zirvesi nedeniyle güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarılacağını açıklamıştı.

Liderler Japonya’ya geliyor

Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek G7 zirvesinin katılımcılarından ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bugün Japonya’ya geldi. Fransa Başkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Schol, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michael ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de yarın zirveye katılması bekleniyor. Zirvede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimi başta olmak üzere uluslararası gündemin masaya yatırılacağı biliniyor.