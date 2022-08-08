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- Dünya şampiyonu Leandro Lo, polis tarafından öldürüldü
Dünya şampiyonu Leandro Lo, polis tarafından öldürüldü
- 08.08.2022 - 18:03
- Güncelleme : 08.08.2022 - 18:10
Dün Sao Paulo’da bir gece kulübüne giden Brezilyalı sporcu Leandro Lo, nedeni bilinmeyen bir tartışma sonucu askeri polis memuru Henrique Otavio Oliveira Velozo tarafından başından vuruldu.
Hastaneye kaldırılan Leandro Lo, müdahalelere rağmen kurtulamadı.
Polisi yere devirince olay çıktı
Görgü tanıkları, Velozo’nun Lo’nun masasından bir şişe aldığını ve dövüşçünün polisi yere devirdiğini söyledi.
İkili arasında büyüyen kavganın ardından polis memurunun, silahını çıkartarak Lo’yu alnından vurduğu öğrenildi.
Velozo, jiu-jitsu efsanesinin öldürülmesinde baş şüpheli olarak 30 gün boyunca gözaltında tutulacak.
8 dünya şampiyonluğu var
Lo, 2012’den bu yana siyah kuşak olarak 8 Dünya Şampiyonası kazanan tüm zamanların en başarılı Brezilyalı Jiu-Jitsu sporcularından biriydi.
Bu yılın başlarında Kaliforniya’da başka bir Dünya Şampiyonası kazandı.