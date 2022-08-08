Haberler

Dünya Haberleri

Dünya şampiyonu Leandro Lo, polis tarafından öldürüldü

Dünya şampiyonu Leandro Lo, polis tarafından öldürüldü

Japonya kökenli dövüş sporu Ju Jitsu'da tüm zamanların en başarılı sporcularından Brezilyalı Leandro Lo, Sao Paulo’da bir gece kulübünde başından vurularak öldürüldü. Katil polis ise tutuklandı.