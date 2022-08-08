Petrol
94.84
-0.08%
Euro
18.3544
0.62%
Dolar
17.9685
0.31%
Altın
1.033
1.04%
Borsa
279
0.00%
Bitcoin
434.185
4.61%
BTXN Coin
7.80
0.25%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Dünya şampiyonu Leandro Lo, polis tarafından öldürüldü

    Japonya kökenli dövüş sporu Ju Jitsu'da tüm zamanların en başarılı sporcularından Brezilyalı Leandro Lo, Sao Paulo’da bir gece kulübünde başından vurularak öldürüldü. Katil polis ise tutuklandı.
    • 08.08.2022 - 18:03
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 18:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dünya şampiyonu Leandro Lo, polis tarafından öldürüldü

    Dün Sao Paulo’da bir gece kulübüne giden Brezilyalı sporcu Leandro Lo, nedeni bilinmeyen bir tartışma sonucu askeri polis memuru Henrique Otavio Oliveira Velozo tarafından başından vuruldu.

    Hastaneye kaldırılan Leandro Lo, müdahalelere rağmen kurtulamadı.

    Polisi yere devirince olay çıktı

    Görgü tanıkları, Velozo’nun Lo’nun masasından bir şişe aldığını ve dövüşçünün polisi yere devirdiğini söyledi.

    İkili arasında büyüyen kavganın ardından polis memurunun, silahını çıkartarak Lo’yu alnından vurduğu öğrenildi.

    Velozo, jiu-jitsu efsanesinin öldürülmesinde baş şüpheli olarak 30 gün boyunca gözaltında tutulacak.

    Dünya şampiyonu Leandro Lo, polis tarafından öldürüldü #1

    8 dünya şampiyonluğu var

    Lo, 2012’den bu yana siyah kuşak olarak 8 Dünya Şampiyonası kazanan tüm zamanların en başarılı Brezilyalı Jiu-Jitsu sporcularından biriydi.

    Bu yılın başlarında Kaliforniya’da başka bir Dünya Şampiyonası kazandı.

    Dünya şampiyonu Leandro Lo, polis tarafından öldürüldü #2

    Dünya şampiyonu Leandro Lo, polis tarafından öldürüldü #3


    İlginizi Çekebilir

    Göle giren genç, nişanlısının gözleri önünde can verdi
    3. Sayfa

    Göle giren genç, nişanlısının gözleri önünde can verdi

    Cemal Enginyurt'un koruması suç makinesi çıktı
    Gündem

    Cemal Enginyurt'un koruması suç makinesi çıktı

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir