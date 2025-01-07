Dünya siyasetinde değişim rüzgarları: 2022'deki zirveye katılan liderler oyun dışı kaldı

Haber Merkezi

Koronavirüs pandemisi, enflasyon, ekonomik daralma, hayat pahalılığı ve düzensiz göçle birlikte gelen sosyal sorunlar...

Dünya 2020'li yılların başından itibaren bu zorluklarla mücadele ediyor.

Söz konusu başlıklar siyasete de yön veriyor.

Özellikle ekonomik anlamda en gelişmiş ülkeler bu sorunlar nedeniyle diğerlerine nazaran daha büyük bir krize girdi.

2022'DEN SONRA TEK TEK DÜŞEN LİDERLER

Bu sorunlar iktidarları yıktı, koalisyonları bozdu, siyasileri siyaset sahnesinden sildi...

Dünya siyasetindeki bu değişim eğilimi en çarpıcı şekilde kendini 2022 yılında Almanya'nın Bavyera Alpleri'ndeki Krün'deki Schloss Elmau'da düzenlen 48. G7 zirvesinde çekilen aile fotoğrafı ile hissettiriyor.

Çünkü bu zirvede aile fotoğrafında kareye giren liderlerin hemen hepsi siyaset sahnesinden silinip gitti.

"İTALYAN SÜPER MARİO"

Liderler arasında ilk düşen dönemin İtalya Başbakanı Mario Draghi oldu.

2021 yılında ulusal birlik amaçlı bir koalisyona liderlik etmek amacıyla dışarıdan başbakan olarak atanan Draghi, koalisyon ortağı olan 5 Yıldız Hareketi'nin oylamayı boykot etmesi nedeniyle istifa etti.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı olarak görev yaparken "Euro'yu kurtaran kişi" olarak ünlenen ve bu nedenle "Süper Mario" olarak anılan Mario Draghi, Şubat 2021'de pandemi sonrası İtalya'nın ekonomik kalkınmasını yönetme misyonuyla başbakanlığa getirilmişti.

Eylül 2022'de İtalya erken seçime gitti ve aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri (FdI) partisi lideri Giorgia Meloni, seçimi kazanarak başbakan oldu.

Meloni, Ocak 2025 itibarıyla Avrupa siyasetinde yeri en garanti siyasi figürlerden biri.

TRUMP KAZANDI BIDEN KAYBETTİ

Fotoğrafın en büyük kaybedeni ise Joe Biden...

ABD Başkanı Joe Biden, 13 gün sonra siyaset sahnesine resmen veda ediyor. Ancak Biden'ın vedası birçok krizin birleşmesi sonucu yaşandı.

Başkanlığının özellikle son 2 yılında sağlığına dair spekülasyonların arttığı Biden, Başkanlığından ziyade gaflarıyla öne çıkan bir profile dönüştü. Dünya çapında tartışmaların odağı olan Biden, tüm bu spekülasyonların arasında ikinci Başkanlık dönemi için tekrar aday olmak istediğini duyurdu.

Demokrat Parti ön seçimlerini kazanan Biden, rakibi Donald Trump'la Demokratlara yakın bir kanal olan CNN'de bir münazarada karşılaştı.

Sonuç Demokratlar için felaket oldu. Biden'ın yaşlılığı ve akli melekelerine dair tartışmalar alevlendi.

Biden, sonunda geri çekilmeyi kabul etti ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Başkan adayı olması için desteğini duyurdu.

Seçimleri ezici bir üstünlükle Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı. Biden, buruk bir vedaya hazırlanıyor.

ALMANYA'DA 'TRAFİK IŞIKLARI' KAYBETTİ

Almanya'da da kaybeden koalisyon oldu...

'Trafik ışıkları' olarak adlandırılan ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokratlar ve Yeşiller'den oluşan koalisyona liderlik eden Şansölye Olaf Scholz, 2024'ün son dönemlerinde Hür Demokratlar'ın lideri Christian Lindner'i Maliye Bakanlığı'ndan aldı. Bu hamlenin ardından koalisyon dağıldı.

Almanya 23 Şubat'ta sandık başına gidecek.

İNGİLTERE'DE KAYBEDEN ÇOK

İngiltere'de ise kaybeden kaybedene...

Brexit adımıyla Avrupa Birliği'nden çıkan siyasi istikrarını kaybeden ülkede, son 9 yılda istifa etmek zorunda kalan 5 göreve geldi.

Brexit'in ardından Muhafazakar Parti lideri David Cameron istifa etmek zorunda kaldı. Cameron'dan koltuğu devralan Theresa May, görevde 3 yıl kalabildi.

May'in bırakmasının ardından Dışişleri Bakanı Boris Johnson başbakanlık görevini üstlendi. Ancak o da sadece 3 yıl görevde kalabildi.

Johnson'ın ardından başbakan seçilen Liz Truss 6 Eylül 2022'de göreve geldi, 25 Ekim 2022'de görevi bıraktı. Birleşik Krallık tarihindeki en kısa süre hizmet veren başbakan oldu.

Liz Truss'ın ardından başbakanlık görevini parti içi seçimde kazanan Rishi Sunak, 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını İşçi Partisi'ne kaybederek, genel seçimlerin ardından görevi bıraktı.

DOĞU'NUN KAYBEDENİ JAPONYA'DA

2021 yılında başbakanlık görevine gelen Liberal Demokrat Parti lideri Kishida, 2024 yılında istifa etmek zorunda kaldı.

Siyasi skandallarla gölgelenen üç yıllık görev süresince birçok konuda halkın desteğini kaybeden Kishida, partisinin Birleşme Kilisesi ile bağlarının ortaya çıkması ve bağış toplama etkinliklerinde yapılan siyasi bağışların kayıt altına alınmaması nedeniyle ağır eleştirilere maruz kaldı.

Artan hayat pahalılığı da Kishida'nın popülaritesinin azalmasındaki en büyük etkenlerden biri olarak öne çıktı.

AVRUPA KONSEYİ'NDE DEĞİŞİM

Avrupa Birliği'nin Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu ile beraber üç ana organından bir olan Avrupa Konseyi'nin başkanı Charles Michel, 2024 yılında görevi Portekizli Antonio Costa'ya devretti.

AB Konseyi Başkanı, doğrudan 27 üye ülkenin hükümet ve devlet başkanları tarafından seçiliyor. Costa da AB liderlerinin mutabakatıyla göreve geldi.

SON KAYBEDEN KANADALI BAŞBAKAN

Tüm bu liderler arasında en uzun süre direnen lider Kanada'dan çıktı.

Son kaybeden, 2015 yılında 44 yaşındayken Liberal Parti lideri olarak seçimleri kazanıp başbakanlık görevine gelen Justin Trudeau oldu.

Trudeau her geçen gün kaybettiği popülaritesinin parti içinde de bir krize dönüşmesinin ardından dün istifa ettiğini duyurdu.

Ülkede bir sonraki seçimin 20 Ekim'de veya öncesinde yapılması gerekiyor. Ancak Trudeau'nun istifası bir erken seçimi de tetikleyebilir. Liberal Parti, genel başkanlık seçimine gidecek ve seçimlere kadar ülkenin başbakanı, partinin seçtiği lider olacak.

Liderlerin arasında kaderine direnen biri var...

AVRUPA'NIN TOPAL ÖRDEĞİ MACRON

Fransa Cumhurbaşkanı Macron...

Avrupa'nın en tartışmalı siyasetçilerinden biri olan Macron, ülkede devam eden siyasi krizlere rağmen görevine devam etse de parlamentoyu kaybetmesi nedeniyle 'topal ördek' konumunda.

Aşırı sağcı lider Le Pen'e karşı cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan, ancak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ilk sırada çıkan aşırı sağcı Ulusal Ralli partisinin 'daha da büyümesini önlemek amacıyla' parlamentoyu feshederek erken seçim kararı alan Macron; bu siyasi kumar sonucunda 'yönetilemez' bir parlamentoyla beraber çalışmak zorunda kaldı.

Parlamento seçimleri sonucunda sol ittifak ilk sırada yer alırken, onu az farkla Ulusal Ralli izledi.

Macron'un partisi ise üçüncü sırada yer aldı. Üçe bölünmüş parlamentoda teamülleri yok sayarak ilk sırada çıkan partinin başbakan adayını atamayan Macron, kendi atadığı adayın güvenoyu alabilmesi için aşırı sağcı Le Pen'in partisine siyasi tavizler verdi.

Bu tavizler, Fransa Başbakanı Barnier'in siyasi ömrüne sadece 3 aylık bir zaman sağladı. 3 ayın sonunda Le Pen desteğini çekti ve Barnier hükümeti düştü. Fransa'daki siyasi istikrarsızlığın uzun bir süre daha sürmesi muhtemel.

DİRENEN DİĞER İSİM AP'DE

Avrupa Komisyonu Başkanı olan Ursula von Leyen, 2024 yılındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından güç kaybetse de yeniden AP tarafından Avrupa Komisyonu Başkanı seçildi.

Ancak merkez sağın liderlerinden olan Leyen'in, parlamentoda gücünü artıran aşırı sağ bloklara karşı daha dikkatli bir politika yürütmesi gerekiyor.