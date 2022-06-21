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    Dünya ülkeleri, akaryakıt zamlarında çözümü vergi indiriminde arıyor

    Dünya ülkeleri, akaryakıt zamlarında çözümü vergi indiriminde arıyor

    Almanya'nın ardından ABD de benzer bir adım atarak benzin vergisinde indirime gitmeyi planlıyor. Başkan Biden, konuyla ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 21.06.2022 - 08:56
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    Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği enerji krizi, küresel ölçekte akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.

    Fiyatların dengelenmesi için ABD, Suudi Arabistan'dan piyasaya daha fazla petrol sürmesini istiyor.

    ABD'de benzin vergisi indirimi gündemde

    ABD Başkanı Joe Biden, son açıklamasında, artan benzin fiyatları karşısında geçici vergi muafiyeti kararı alabileceklerinin sinyalini verdi.

    Benzin vergisinde indirim konusunu değerlendirdiklerini belirten Biden, verilere dayalı bir karar alacaklarını belirterek, "Hafta sonuna kadar karar vereceğiz." dedi.

    Almanya'da benzer karar

    Bu arada geçtiğimiz ay Almanya Federal Meclisi (Bundestag), akaryakıtı ucuzlatacak yasa tasa,rısını onaylamıştı.

    Haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan değişiklikle birlikte benzinin, litre başına 30 sent daha az vergilendirilmesi kararlaştırılmıştı.

    Galon başına yaklaşık 18,4 sent tasarruf

    ABD'de benzin fiyatları, galon başına ortalama 4,98 dolar (litre başına 1,32 dolar) seviyelerinden işlem görüyor.

    Biden'ın düşündüğünü söylediği verginin geçici olarak askıya alınması veya azaltılması, Amerikalı sürücülerin galon başına yaklaşık 18,4 sent tasarruf etmesini sağlayabilir.

    Dünya ülkeleri, akaryakıt zamlarında çözümü vergi indiriminde arıyor #1

    Biden: Açıklama istiyorum

    Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırılarından bu yana petrol fiyatları tırmanışa geçti. Ortaya çıkan tabloyu eleştirenler, petrol şirketlerinin kârlarını artırmak için fiyatları yüksek tuttuğunu söylüyor.

    Joe Biden, bu hafta, yükselen fiyatları görüşmek üzere bazı petrol şirketlerinin liderleriyle bir araya geleceğini kaydetti.

    Biden, "Neden daha fazla petrol rafine etmediklerine dair bir açıklama istiyorum." diye ekledi.

    Vergi indirimi kararı alan eyaletler

    Al Jazeera'nin haberine göre, Connecticut, Georgia ve Maryland eyaletleri, benzin vergisi indirimi konusunda halihazırda karar almış durumda.

    20 eyaletin daha benzer adımları düşündüğü belirtilirken, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen de akaryakıt vergisi indirimine açık olduğunu ifade etti.


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