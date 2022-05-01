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    Dünyada 1 Mayıs kutlamaları

    Çeşitli ülkelerde işçiler ve siyasi parti destekçileri cadde ve sokaklarda yürüdü. Kalabalık gruplar objektiflere yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2022 - 12:17
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 13:09
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    Dünyada 1 Mayıs kutlamaları

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm dünyada kutlanıyor.

    Çin'de İşçi Bayramı tatili, koronavirüs salgının gölgesinde geçiriliyor.

    Asya'dan Avrupa'ya 1 Mayıs

    Yeni vakaların ardından Asya ülkesinde sıkı tedbirler uygulanırken, test ve karantina önlemleri de yoğunlaştırıldı.

    Güney Kore'nin başkenti Seul'de Kore Sendikalar Konfederasyonu üyeleri, kutlamalar kapsamında düzenlenen yürüyüşe katıldı.

    Yürüyüş yaptılar

    Başlarındaki şapkalarına kırmızı şerit takan işçiler, ellerinde pankartlarla yürüdü.

    Filipinler'in Quezon şehri, 1 Mayıs kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Ellerinde bayrak ve pankartlarla yürüyen göstericiler, hep bir ağızdan sloganlar attı.

    Yunanistan'daki kutlamalar

    Atina'da ise Yunanistan Komünist Partisi destekçileri meydanları doldurdu. Yürüyüşe geçen grup, objektiflere yansıdı.

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