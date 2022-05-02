Koronavirüs gölgesinde kılınan bayram namazlarından sonra müslüman alemi ilk kez bugün gönül rahatlığıyla hep birlikte namaz kıldı.

Bugün Ramazan Bayramı'nın ilk günü. İslam Aleminin birlikte ibadetlerde bulunduğu Ramazan ayı dün yapılan son iftarla sona erdi.

Bayram sabahı ise Müslümanlar camilere akın etti.Koronavirüs salgınının aktif olduğu geçtiğimiz iki yıl boyunca alınan tedbirlerle kılınan Bayram namazı ilk kez geniş katımla kılındı.

Tüm dünyada kılınan bayram namazından görüntüler:

Dünyada iki yıl sonra mesafesiz Bayram namazı coşkusu

İstanbul Büyük Çamlıca cami

Malatya

Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi

Filistin

Yemen

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC)

Kerkük

Almanya

Malezya

Tokyo

Azerbaycan

Yunanistan