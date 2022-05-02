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    Dünyada iki yıl sonra mesafesiz Bayram namazı coşkusu

    Dünyada iki yıl sonra mesafesiz Bayram namazı coşkusu

    Koronavirüs gölgesinde kılınan bayram namazlarından sonra müslüman alemi ilk kez bugün gönül rahatlığıyla hep birlikte namaz kıldı.
    • 02.05.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 09:57
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    Bugün Ramazan Bayramı'nın ilk günü. İslam Aleminin birlikte ibadetlerde bulunduğu Ramazan ayı dün yapılan son iftarla sona erdi.

    Bayram sabahı ise Müslümanlar camilere akın etti.Koronavirüs salgınının aktif olduğu geçtiğimiz iki yıl boyunca alınan tedbirlerle kılınan Bayram namazı ilk kez geniş katımla kılındı.

    Tüm dünyada kılınan bayram namazından görüntüler:

    Dünyada iki yıl sonra mesafesiz Bayram namazı coşkusu

    İstanbul Büyük Çamlıca cami

    Dünyada iki yıl sonra mesafesiz Bayram namazı coşkusu #1

    Malatya

    Dünyada iki yıl sonra mesafesiz Bayram namazı coşkusu #2

    Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi

    Dünyada iki yıl sonra mesafesiz Bayram namazı coşkusu #3

    Filistin

    Dünyada iki yıl sonra mesafesiz Bayram namazı coşkusu #4

    Yemen

    Dünyada iki yıl sonra mesafesiz Bayram namazı coşkusu #5

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC)

    Dünyada iki yıl sonra mesafesiz Bayram namazı coşkusu #6

    Kerkük

    Dünyada iki yıl sonra mesafesiz Bayram namazı coşkusu #7

    Almanya

    Dünyada iki yıl sonra mesafesiz Bayram namazı coşkusu #8

    Malezya

    Dünyada iki yıl sonra mesafesiz Bayram namazı coşkusu #9

    Tokyo

    Dünyada iki yıl sonra mesafesiz Bayram namazı coşkusu #10

    Azerbaycan

    Dünyada iki yıl sonra mesafesiz Bayram namazı coşkusu #11

    Yunanistan

    Dünyada iki yıl sonra mesafesiz Bayram namazı coşkusu #12


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