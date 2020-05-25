Dünyada korona bulaşan kişi sayısı 5.5 milyonu aştı

En fazla vaka ABD'de görülürken, bu ülkeyi sırasıyla Brezilya ve Rusya takip ediyor.

Dünya genelinde koronavirüs salgınına ilişkin vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Son bilgilere göre, virüse yakalananların sayısı 5.5 milyonu geçti.

En fazla vaka, 1 milyon 686 bin 436 kişiyle ABD'de yaşanırken, bu ülkeyi 365 bin 213 vaka ile Brezilya, 344 bin 481 vaka ile Rusya izliyor.

ABD'de can kaybı 99 bin 300 olarak kaydedilirken, Brezilya'da 22 bin 746, Rusya da ise 3 bin 541 ölüm yaşandı.

İYİLEŞENLERİN SAYISI 2 MİLYON 300 BİNİ GEÇTİ

Worldometer internet sitesindeki bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 2 milyon 303 bin 369 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (451 bin 702), İspanya (196 bin 958), Almanya (161 bin 200), Brezilya (149 bin 911), İtalya (140 bin 479), Türkiye (118 bin 694), Rusya (113 bin 299), İran (105 bin 801), Çin (78 bin 268) ve Fransa (64 bin 617) oldu.