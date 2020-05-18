Dünyada korona vaka sayısı 4 milyon 800 bini geçti

En fazla vaka, 1.5 milyonu aşkın kişiyle ABD'de görüldü.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada koronavirüse yakalanan kişi sayısı 4 milyon 804 bin 846'ya ulaştı.

Koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, 1 milyon 527 bin 664 kişi koronavirüse yakalandı.

VAKA SAYISINDA ABD'Yİ TAKİP EDEN ÜLKELER

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Rusya (281 bin 752), İspanya (277 bin 719), İngiltere (243 bin 695), Brezilya (241 bin 80), İtalya (225 bin 435), Fransa (179 bin 569) ve Almanya (176 bin 651) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 149 bin 435'e ulaştı.

VAKA SAYISI 50 BİNİ AŞAN ÜLKELER

"İran (120 bin 198), Hindistan (96 bin 169), Peru (92 bin 273), Çin (82 bin 954), Kanada (77 bin 2), Belçika (55 bin 280) ve Suudi Arabistan (54 bin 752)."

1 MİLYON 800 BİNDEN FAZLA KİŞİ İYİLEŞTİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde virüs nedeniyle 316 bin 711 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 1 milyon 858 bin 806 iyileşti.

Halen tedavi gören 2 milyon 629 bin 329 aktif enfekte vaka bulunuyor.