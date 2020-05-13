Dünyada koronadan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 600 bini aştı

Dünya genelinde koronavirüs tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı, 1 milyon 600 bin 539 oldu.

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre dünyada virüs bulaşan 1 milyon 602 bin 539 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

İLK SIRADA ABD YER ALIYOR

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler, sırasıyla ABD (296 bin 746), İspanya (180 bin 470), Almanya (147 bin 200), İtalya (109 bin 39), İran (88 bin 357) ve Çin (78 bin 189) oldu.

Türkiye'de de koronadan iyileşen hasta sayısı 98 bin 889'a ulaştı