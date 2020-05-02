Dünyada koronayı yenenlerin sayısı 1 milyon 100 bini geçti

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin açıklanan yeni verilere göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 102 bin 103 kişi hastalığı atlatmayı başardı.

ABD İLK SIRADA

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (162 bin 100), İspanya (146 bin 233), Almanya (129 bin), İtalya (79 bin 914), Çin (77 bin 685), İran (77 bin 350), Türkiye (58 bin 259) ve Fransa (50 bin 212) oldu.

240 BİNDEN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 442 bin 641'e ulaşırken, virüs nedeniyle 242 bin 190 kişi hayatını kaybetti.