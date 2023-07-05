Dünyada sıcaklık 4 Temmuz'da yeniden rekor kırdı Küresel ortalama sıcaklığın 17,18 derece ölçüldüğü 4 Temmuz, kayıtlardaki en sıcak gün olurken, 3 Temmuz'daki sıcaklık rekoru da 24 saat içinde yeniden kırıldı.

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Dünyanın ortalama sıcaklıklarının sürekli olarak arttığı bilinen bir gerçek.

Bilim insanları, özellikle kutup noktalarındaki hızlı ısı artışı nedeniyle oldukça endişeli.

Dünyanın ısınmasının insan da dahil pek çok tür açısından yarattığı tehditlerin yanı sıra gelecekte tüm dünya tehdit altında kalabilir.

Sıcaklık rekoru tazelendi

ABD meteoroloji servisi NCEP verilerine göre, küresel ortalama sıcaklığın 17,01 derece ölçüldüğü 3 Temmuz, en sıcak gün olarak kayıtlara geçmişti.

Dünyadaki sıcaklık rekoru 24 saat içinde tazelendi ve 4 Temmuz'da küresel ortalama sıcaklık 17,18 dereceye ulaştı.

6 hafta içinde yeni rekor gelebilir

Hava sıcaklıkları insan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliği etkilerinin yoğunlaşmasıyla artarken, bilim insanları, sıcaklık rekorlarının özellikle gelecek 6 hafta boyunca yeniden görülebileceği uyarısında bulunuyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü de dün El Nino koşullarının başladığını ve sıcaklık artışlarının hızlanabileceğini belirtmişti.

Küresel ortalama sıcaklık, daha önce Ağustos 2016'da 16,9 derece ölçülmüştü.