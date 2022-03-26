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    Dünyada yeni kriz alarmı: Nikel

    Dünyada yeni kriz alarmı: Nikel

    Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarıyla başlayan yaptırımların sonucunda birçok üründe gözlemlenen fiyat artışı nikeli de etkiledi.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2022 - 03:26
    • Güncelleme : 26.03.2022 - 06:02
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    Günümüzde nikelin kullanım alanları cep telefonlarından, su armatürlerine, bataryalardan, mutfak eşyalarına kadar bir çok alanda karşımıza çıkıyor.

    Koronavirüs salgını nedeniyle son 2 yılda tedarik zincirinin aksaması, nikel ticaretini de zora soktu.

    Tam salgının etkileri geçmek üzereyken, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle küresel çapta bir nikel krizi dünyayı bekliyor olabilir.

    NİKEL FİYATLARINDA ARTIŞ

    TRT Haber'in haberine göre, Yurt Dışı Piyasalar Yatırım Danışmanı Musa Ufuk Özdoğan, yaptırımların ardından 8 Mart günü nikel fiyatlarının yüzde yüzden fazla artış gösterdiğini belirtti.

    Londra Metal Borsası’nda nikel işlemlerinin askıya alınmasına dikkati çeken Özdoğan, "20 bin dolarla başladık, salı günü işlemler iptal edilmeden önce 100 bin doları gördük" dedi.

    Londra Metal Borsası’nda nikel fiyatlarındaki bu rekor artışlar üreticide bir belirsizlik ortamı yarattı ve bu durumun sürekliliği tedirginliği artırdı.

    Dünyada yeni kriz alarmı: Nikel #1

    RUSYA NİKEL TEDARİKİNDE ÖNEMLİ PAY SAHİBİ

    Rusya, dünya nikel piyasasında önemli bir noktada bulunuyor. Yurt Dışı Piyasalar Yatırım Danışmanı Musa Ufuk Özdoğan, "Rusya, nikel üretiminde yüzde 10 ile önemli bir paya sahip. Birinci sınıf nikel üretiminde aslında dünyanın lideri. Ambargoların gelmesiyle beraber nikel arzında bir problem olacağı endişesiyle nikel fiyatlarında yükseliş yaşadık" dedi.

    Ulaştırma, havacılık, denizcilik ve inşaat sektörlerinde, tıbbi cihazlar ve madeni para yapımı gibi hayatımızın her alanında yer alan birçok üründe nikel kullanılıyor. Nikel, çok düşük ve çok yüksek ısılara gösterdiği direnç sebebiyle motor parçalarının yapımında da tercih sebebi olarak biliniyor.

    Dünyada yeni kriz alarmı: Nikel #2

    OTOTOMOTİV ENDÜSTRİNİN YENİ KRİZİ NİKEL OLABİLİR

    Birçok ürünün fiyatını etkileyecek olan nikel arzı sıkıntısından belki de en fazla otomotiv sektörü etkilenecek çünkü elektrikli araçların bataryalarında ve çeşitli parçalarında da nikel kullanılıyor. Bu konunun önemine dikkati çeken Özdoğan, şunları söyledi:

    "Özellikle elektrikli araç üretiminde sorunlar yaşanabilir. Bu da Avrupalı şirketleri elektrikli araçlarda biraz daha geride bırakabilir. Çinli şirketlerin öne çıkma ihtimali oluşabilir çünkü Rus pazarına erişimleri devam ediyor."

    Dünyada yeni kriz alarmı: Nikel #3

    "ENDONEZYA'NIN PİYASAYA GİRMESİYLE ARZ ŞOKU NORMALE DÖNEBİLİR"

    Özdoğan, bu durumun bir süre sonra normale dönebileceğini belirtti:

    "Bu çok uzun sürecek gibi görünmüyor. Endonezya'nın tekrar piyasaya girmesiyle arz şokunun normale dönmesi beklenebilir."

    Bir süredir çip krizi ve çeşitli tedarik sorunları ile uğraşan otomotiv endüstrisi için nikeldeki sorunlar yeni bir kriz anlamına gelebilir. Elektrikli araçların üretiminde kritik öneme sahip olan nikel de bu krize dahil olursa üretim bandında ciddi sorunlar yaşanabilir.

    Dünyada yeni kriz alarmı: Nikel #4

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