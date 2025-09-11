Dünyanın en akıllı şehirleri listelendi! Teknolojinin kalbi bu şehirlerde atıyor

Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD) tarafından yaşam kalitesini artıran ve teknolojik yenilikleri başarılı bir şekilde entegre eden şehirleri belirledi.

2024 Akıllı Şehir Endeksi olarak adlandırılan bu listede Avrupa ve Asya şehirlerinin başarıları dikkat çekmeyi başardı.

Listede yer alan şehirler küresel ısınma, çevresel zorluklar ve hızla atan nüfus gibi sorunlara karşı şehirlerin teknoloji ve ekonomik gücü bir araya getirerek vatandaşlarına daha iyi bir yaşam sunma konusunda başarıları takdir topluyor.

Bu kapsamda akıllı şehirler olarak adlandırılan bu şehirler IMD tarafından yapılan listede boy gösterirken onları öne çıkaran özellikleri dikkat çekiyor. İşte, dünyanın en akıllı şehirleri…

TEKNOLOJİNİN KALBİ BU ŞEHİRLERDE ATIYOR

IMD tarafından hazırlanan 2024 Akıllı Şehir Endeksi’ne göre bu şehirlerin teknolojik yenilikleri ve akıllı çözümleri şehir planlamalarına daha etkin bir şekilde entegre ettiğini gösteriyor. İşte, en akıllı 10 şehir…

1-Zürih, İsviçre

2- Oslo, Norveç

3- Canberra, Avustralya

4- Cenevre, İsviçre

5- Singapur

6- Kopenhag, Danimarka

7- Lausanne, İsviçre

8- Londra, İngiltere

9- Helsinki, Finlandiya

10- Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri