Dünyanın 'en bisiklet dostu' kenti: Utrecht

Dünyanın "en bisiklet dostu" kentleri sıralamasında, "bisikletler diyarı" olarak da bilinen Hollanda'nın Utrecht kenti, birinci sırada yer aldı.

Dijital sigorta şirketi Luko'nun "Küresel Bisiklet Şehirleri 2022" listesinde dünyanın en bisiklet dostu şehirleri sıralandı.

Liste hazırlanırken iklim, bisiklet kullanma oranı, güvenlik, altyapı, kiralama-paylaşma olanakları ve bisiklet dostu etkinlikler göz önünde bulunduruldu.

Utrecht zirvede

Hollanda'nın Utrecht kenti 77,84 puan alarak listede bulunan 90 ülke arasında bu yıl da birinci oldu. Başkent Amsterdam ise listenin beşinci sırasını aldı.

"Herkesin, bisiklet kenti Utrecht'in sunduğu avantajlardan yararlanabilmesini istiyoruz"

Hollanda Bisikletçiler Birliği Utrecht Şubesi Başkanı Peter van Bekkum, Utrecht Belediyesinin uzun yıllardır bisiklet sürücüleri için daha iyi bir altyapı hazırlamak için sarf ettiği çalışmalardan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Van Bekkum, "Utrecht bisiklet koalisyonu ile 'Tüm Utrecht Bisiklet Sürüyor' sloganıyla, geliri düşük olan insanlara bisiklet almaları konusunda yardım etmek istiyoruz ve bisiklet dersi vermek için çalışmalar yürütüyoruz. Herkesin, bisiklet kenti Utrecht'in sunduğu avantajlardan yararlanabilmesini istiyoruz." dedi.

"Utrecht'te yaşadığınızda gerçekten bisiklet sürmeyi öğreniyorsunuz"

Bisiklet kullanıcısı Marthe van Mosselveld, bisiklet sürmeyi doğduğu Utrecht'te küçük yaşlarda öğrendiğini belirterek "Utrecht'te yaşadığınızda gerçekten bisiklet sürmeyi öğreniyorsunuz, burada bisiklet sürmeyi öğrenen küçük çocukları görüyorsunuz. Ebeveynler gereken önlemleri alıyor ve dikkat ediyor." diye konuştu.

"Şu anda herkes bisikletle çocuklarını okula götürüyor ve bu oldukça iyi gidiyor"

Bob Gutjahr de Utrecht kentinde çok uzun bisiklet yolları olduğuna dikkati çekerek "Etrafınıza baktığınızda bunu görebilirsiniz. Şu anda herkes bisikletle çocuklarını okula götürüyor ve bu oldukça iyi gidiyor. Her gün gidiş ve geliş çocuklarımı okula götürüyorum. Bu gayet uygun. Bence bu çocukların da hoşuna gidiyor." ifadelerini kullandı.

En işlek üç bisiklet yolu Utrecht'te

Ülkede ilk bisiklet yolu 1885 yılında Utrecht'teki Maliebaan Sokağı'nda açıldı.

Utrecht kentinde her gün 125 binden fazla kişi işe, okula, tren istasyonuna ve alışverişe bisikletle gidiyor ve bu sayı giderek artıyor.

Hollanda'daki en işlek üç bisiklet yolu Utrecht'te bulunuyor, en yoğun olanı ise Vredenburg Sokağı'ndaki bisiklet yolu.

Dünyanın en büyük bisiklet parkı

Ülkede tren garlarının merkezi sayılan Utrecht Tren Garı'nın yanındaki İstasyon Meydanı'nın altında bulunan "İstasyon Meydanı Bisiklet Parkı", 12 bin 500 bisiklet kapasitesiyle "dünyanın en büyük bisiklet parkı" unvanına sahip.

Üç katlı olan, 350 metre yüksekliğindeki parkın zemin ve sonuncu katlarını bisikletini günlük park edenler, 1800 bisiklet kapasiteli orta katını ise abone olanlar kullanabiliyor.

Gece gündüz açık olan ve ilk 24 saat park etmenin ücretsiz olduğu parkta, bisikletin bir günden fazla park edilmesi halinde ikinci günden itibaren her gün için 1,35 avro ödenmesi gerekiyor. Parka abone olanlar ise yıllık 80 avro ödüyor.

Dünyanın en bisiklet dostu şehirleri sıralamasında, Utrecht'in ardından Almanya'nın Münster, Belçika'nın Anvers, Danimarka'nın Kopenhag ve Hollanda'nın Amsterdam şehirleri geliyor.

"Bisikletler diyarı" Hollanda

Hollanda'da günlük hayatın parçası olan bisiklet, 7'den 70'e herkes tarafından kullanılıyor.

Nüfusu 17 milyon olan Hollanda, 23 milyon bisiklet ve dünya genelinde kişi başına düşen ortalama bisiklet sayısı 1,3 ile "bisikletler diyarı" olarak anılıyor.

AA'nın haberine göre; bisikletle çocuk yaşta tanışan halkın büyük çoğunluğu ikinci el bisiklet kullanıyor.

Dünyanın çevresinin uzunluğuna yaklaşan, 37 bin kilometrelik bisiklet yolunun bulunduğu ülkede, bisikletle kişi başı yılda ortalama 888 kilometre, ülke genelinde ise yılda yaklaşık 15 milyar kilometre yol kat ediliyor.