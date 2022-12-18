Dhobi Ghat'ta günlük 100 binden fazla çamaşır yıkanıyor. Mumbai’ye hizmet veren çamaşırhane, Guinness Dünya Rekoru'nu elinde bulunduruyor.

Yıllar önce inşa edilen dünyanın en büyük çamaşırhanesi Dhobi Ghat, modern çağa ve teknolojiye meydan okuyor.

Hindistan'ın Mumbai kentinde bulunan çamaşırhane, yaklaşık 140 yıldır faaliyetini sürdürüyor.

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi

Dhobi Ghat, 19. yüzyılın sonlarında İngiliz sömürgeciliği sırasında inşa edildi ve dünyanın en büyük çamaşırhanesine dönüştü.

Turistlerin uğrak noktası haline gelen çamaşırhane, Mahalaxmi tren istasyonu durağına 100 metre mesafede yer alıyor.

Mumbai’ye hizmet ediyor

20 milyondan fazla nüfusuyla ülkenin en kalabalık kenti olan Mumbai’ye yıllardır hizmet eden Dhobi Ghat’ta aynı zamanda 200’den fazla aile barınıyor.

Çamaşırcılık, bu aileler arasında nesilden nesile aktarılan bir mesleğe dönüşmüş durumda.

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi Dhobi Ghat Hindistan'da ViDEO

Yerlilerin ve dışarıdan gelenlerin kazanç kapısı oldu

Şehrin dört bir yanından getirilen binlerce kıyafetin uygun fiyatlara temizlendiği çamaşırhane, hem burada yaşayan ve çalışan aileler hem de dışarıdan gelen işçiler için önemli bir gelir kapısı.

İşçiler, günlük ortalama 400-600 rupi (yaklaşık 90-135 TL) kazanıyor.

100 binden fazla çamaşır yıkanıyor

Dhobi Ghat’ta yaklaşık 7 bin işçi, sabahın erken saatlerinden başlayarak her gün ortalama 18-20 saat boyunca 100 binden fazla çamaşırı yıkıyor.

İşçiler, 700’ün üzerinde yıkama taşında vurarak temizledikleri çamaşırları, öğle güneşinin altında iplere asarak kurutuyor.

Daha sonra ütülenen ve poşetlenen çamaşırlar, şehrin farklı bölgelerindeki müşterilere ulaştırılıyor. Şehirdeki birçok otel, şirket ve hastane, hızlı hizmeti nedeniyle yıllardır Dhobi Ghat’ı tercih ediyor.

Guinness Rekoru'na sahip çamaşırhane

Dhobi Ghat, 2011’de çamaşır sektörünü temsil eden Dhobi Kalyan ve Audhyogik Vikas Kooperatifi'nin girişimleriyle "en fazla sayıda insanın aynı anda tek bir yerde elle kıyafet yıkadığı yer" olarak Guinness Dünya Rekoru'na da sahip.

Kooperatif verilerine göre, Dhobi Ghat’ın yıllık cirosu 100 milyon rupi (yaklaşık 22 milyon TL) civarında.

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi FOTO GALERi

Filmlere ev sahipliği yaptı

AA'nın haberine göre, Hindistan’ın ünlü sineması Bollywood’a konu olan Dhobi Ghat, "Munna Bhai MBBS" ve Amir Khan’ın oynadığı "Dhobi Ghat-Mumbai Günlükleri" filmlerine de ev sahipliği yaptı.

İşçilerin olumsuz koşullarda yaşadığı, zengin Hintlilerin oturduğu gökdelenlerle çevrili Dhobi Ghat’ın modern çağa ve teknolojiye daha ne kadar meydan okuyacağı bilinmiyor.