Dünyanın en büyük el ve ayaklarına sahip genç, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi ABD’nin Massachusetts eyaletinde yaşayan 15 yaşındaki Eric Kilburn, büyük elleri ve ayaklarıyla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girdi. Genç Kilburn, özellikle ayakkabı bulmakta zorluk çektiğini belirtti.

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Haber Merkezi

ABD'de yaşayan 15 yaşındaki Eric Kilburn isimli genç, görenleri bir hayli şaşırtıyor.

Kilburn, ilginç bir özelliği ile 2025 Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Resmi ölçümlere göre 34.3 santimetre uzunluğundaki ayaklarıyla ( Türkiye'deki ölçülerle 56-57 numara) bu rekoru elinde bulundururken, ellerinin boyu ise 23.2 santimetre. Henüz ergenlik döneminde olan Kilburn’un büyümesinin devam ettiği belirtildi.

AYAK NUMARASI 57'Yİ BULUYOR

Eric, beşinci sınıftan beri standart mağazalardan ayakkabı alamadığını ve eldiven kullanarak günlük hayatını sürdürmek zorunda kaldığını ifade etti.

Bu durum, ona fiziksel ve sosyal anlamda çeşitli zorluklar yaşatırken, uygun spor ayakkabı bulamamak, ayak sağlığı sorunları ve giysi bulma zorlukları, yaşadığı sıkıntılar arasında yer aldı.

AYAKKABI VE GİYSİ BULMAKTA ZORLANIYOR

New York Times'ın aktardığına göre standart üretim ayakkabılar onun ayaklarına uymadığı için özel tasarım ayakkabılar yaptırmak zorunda kalan genç, bu durumun maddi açıdan büyük zorluklar yarattığını dile getirdi.

Durum kamuoyuna duyurulduktan sonra, ünlü markalar ve yardım kuruluşları devreye girdi ve Eric’in ihtiyaçlarına uygun ayakkabılar üretilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Birçok insanın desteğini alan 15 yaşındaki genç çocuk, fiziksel farklılıkların kişisel başarılara engel olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.