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    Dünyanın en büyük elması Dubai'de sergilenecek

    Açık artırmayla satılacak dünyanın en büyük beyaz elması, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde 26-29 Mart tarihleri arasında görücüye çıkacak.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2022 - 02:31
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    Dünyanın en büyük elması Dubai'de sergilenecek

    228,31 karatlık elmas, 11 Mayıs’ta ünlü müzayede evi Christie's tarafından Cenevre’de düzenlenecek açık artırmayla satılacak. Açık artırmanın en az 30 milyon dolarla açılması bekleniyor.

    Beyaz elmas, Dubai’den sonra Tayvan’ın Taipei ve ABD’nin New York kentlerinde sergilendikten sonra Cenevre’deki açık artırmada yeni sahibini bulacak.

    ELMASIN ADI 'KAYA'

    “Kaya” adıyla satışa sunulacak elmas, 20 yıl önce Güney Afrika’da çıkartıldı.

    Müzayede evi Christie's, 2017 yılında düzenlenen bir açık artırmada 163,41 karatlık bir elmasın rekor fiyatla 33,7 milyon dolardan satıldığını bilgisini paylaştı.

    Dünyanın en büyük elması Dubai de sergilenecek #1


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