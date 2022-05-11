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    Dünyanın en büyük elması 'Kaya' 18,8 milyon dolara satıldı

    En büyük elmas olarak bilinen 228,31 karatlık The Rock (Kaya) isimi elmas, İsviçre’nin Cenevre kentindeki müzayedede 18,6 milyon İsviçre frangına (18,8 milyon ABD doları) satıldı.
    • 11.05.2022 - 20:17
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    Dünyanın en büyük elması 'Kaya' 18,8 milyon dolara satıldı

    Müzayede evi Christie's tarafından Cenevre'deki Four Seasons Hotel'de düzenlenen satışta iş insanları ve koleksiyoncular, elması almak için fiyat tekliflerini yarıştırdı.

    Toplamda 61 mücevherin açık artırmaya çıkarıldığı müzayedede Kaya'nın yanı sıra Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait 205,7 kararlık elmas, en değerli iki ürün olarak tanıtıldı.

    18,8 milyon dolara satıldı

    26'ncı sırada açık artırmaya sunulan Kaya, 18 milyon 600 bin İsviçre frangına (18,8 milyon ABD doları) satıldı.

    AA'nın haberine göre, 19 milyon ile 30 milyon frank arasında değer biçilmesi beklenen Kaya, tahmin edilenin altında miktarda alıcı buldu.

    Dünyanın en büyük elması Kaya 18,8 milyon dolara satıldı #1

    Elmas, 20 yıl önce Güney Afrika'da çıkarılmıştı

    Şimdiye kadar bir müzayedede satılan en pahalı elmas olarak bilinen Kaya, 20 yıl önce Güney Afrika'da çıkarılmıştı. Kaya, satılışından önce Dubai, New York ve Taipei'de sergilenmişti.

    Dünyanın en büyük elması Kaya 18,8 milyon dolara satıldı #2

    Dünyanın en büyük elması Kaya 18,8 milyon dolara satıldı #3

    Dünyanın en büyük elması Kaya 18,8 milyon dolara satıldı #4

    Dünyanın en büyük elması Kaya 18,8 milyon dolara satıldı #5


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