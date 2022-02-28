Dünyanın en büyük kargo uçağı savaşta zarar gördü

Dünyanın en büyük kargo uçağı olarak bilinen ve Ukrayna yapımı olan Antonov-225 Mriya, Kiev yakınındaki Hostomel Havalimanı'nda Rusya saldırısı sonucu hasar gördü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri harekat emri vermesinin ardından Ukrayna ile Rusya arasında savaş çıktı.

Savaşta 5'inci güne girilirken Rus güçleri, Ukrayna'daki Hostomel Havalimanı'na da saldırıda bulundu.

SAVAŞ, DÜNYANIN EN BÜYÜK UÇAĞINI DA ETKİLEDİ

Saldırı sonucu dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov-225 Mriya'nın hasar gördüğü açıklandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamayla, An-225'in durumunu doğruladı.

Kuleba, "Bu, dünyanın en büyük uçağı olan An-225 'Mriya' (Rüya) Rusya bizim 'Mriya'mızı yok etmiş olabilir. Ancak güçlü, özgür ve demokratik bir Avrupa devleti hayalimizi asla yıkamayacaklar. Biz galip geleceğiz!" dedi.

Dünyanın en büyük kargo uçağı: Antonov An-225

"RÜYAMIZI KAYBETTİK"

Kuleba'nın açıklamasından sonra bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de konuyla ilgili konuştu.

Zelensky, "Dün AN225 Mriya'mızı (Rüya) kaybettik. Bugün yeni 'rüyamızı' inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AĞIR VE GENİŞ ÖLÇEKLİ YÜKLER İÇİN TASARLANDI

Öte yandan dünyanın en büyük ve en güçlü uçağı olan An-225, 1985-1988 yıllarında Ukrayna’da nakliye uçağı olarak özel tasarlandı ve bir adet üretildi.

İlk uçuşunu 21 Aralık 1988’de gerçekleştiren An-225, 250 tona kadar genel amaçlı kargo taşımacılığı, 180-200 ton ağırlığındaki malların kıta içi tek uçuşla ulaştırılması, 150 ton ağırlığına kadar olan malların kıtalar arası taşınması ve 200 tona kadar ağır ve geniş ölçekli yüklerin taşınması için tasarlandı.

UZUNLUĞU 84 METRE

Uluslararası Havacılık Federasyonu tarafından 240 alanda Guinness Rekorlar Kitabı'na aday gösterilen uçağın sahip olduğu dünya rekorları arasında, 253 tonluk yük taşıma, 187,6 ton mono kargo taşıma, 42,1 metre uzunluğunda yük taşıma var. Uzunluğu 84 metre 250 ton maksimum yük kapasitesine sahip uçak, saatte 850 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 12 bin metreye yükselebiliyor.

An-225, 200 ton ağırlıkla 4 bin kilometreye kadar mesafe alabiliyor. 84 metre uzunluğunda, 18,1 metre yüksekliğindeki uçağın havalanabilmesi için 3 bin 500 metrelik piste ihtiyaç bulunuyor.