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    Dünya'nın en güçlü pasaportları belli oldu

    Dünya'nın en güçlü pasaportları belli oldu

    Dünyanın en güçlü ve zayıf pasaportları araştırması tamamlandı. En güçlü pasaport Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'nde yer alırken Türkiye ile Rusya ise 38. sırada yer aldı.
    • 10.12.2022 - 04:03
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    Dünyanın en güçlü ve zayıf pasaportuna sahip ülkelerin listesi yayınlandı.

    En güçlü pasaport BAE'de

    Passport Index tarafından yayınlanan listeye göre, Birleşik Arap Emirleri (BAE) vatandaşları 180 ülkeye vizesiz veya "varışta vize" ile seyahet etme imkanıyla en güçlü pasaporta sahip ülke oldu.

    Afganistan son sırada

    En zayıf pasaporta sahip ülke ise Afganistan oldu. Afgan vatandaşlar sadece 38 ülkeye vizesiz seyahat gerçekleştirebiliyor.

    Dünya nın en güçlü pasaportları belli oldu #1

    Türkiye 38. sırada

    Passport Index'in değerlendirmesinde Türkiye, Rusya ile birlikte 38. sırada kendisine yer buldu. Türk pasaportu ile 67 ülkeye vizesiz giriş yapılabiliyor. Ayrıca 50 ülke de Türkiye'ye elektronik vize ya da girişte vize kolaylığı imkanı sağlıyor.

    Rapor, bu yıl ülkelerin pasaportlarının güçlendiğini ortaya koydu. Buna neden olarak ise  koronaviürs kısıtlamalarının kaldırılması gösterildi.

    Endekse göre, en güçlü 10 pasaport listesindeki dokuz ülke Avrupa'dan oldu.

    Dünya nın en güçlü pasaportları belli oldu #2

    2022 yılının kaybedeni İngiltere

    Passport Index'in raporunda 2022 yılının kaybedeni ise İngiltere oldu. Ülke, Brexit sonrası Avrupa Birliği üye ülkeleriyle vize anlaşma çabaları bu yıl ki yükselişini yavaşlattı. İngiltere pasaportu ile 171 ülkeye vizesiz veya varışta vize imkanı ile sehayat edilebiliyor.

    En zayıf pasaporta sahip olan ülkeler arasında Orta Doğu ve Asya ülkeleri dikkat çekti. Listenin son sıralarında Suriye 39, Irak 30, Pakistan ve Somali 44 ülke ile yer buldu.

    İşte en değerli pasaportlar:

    1. Birleşik Arap Emirlikleri

    Vizesiz: 121

    Varışta vize: 59

    Dünya nın en güçlü pasaportları belli oldu #3

    2. Almanya

    Vizesiz: 127

    Varışta vize: 46

    Dünya nın en güçlü pasaportları belli oldu #4

    3. İsveç, Finlandiya, Lüksemburg, İspanya, Fransa, İtalya

    Vizesiz: 126

    Varışta vize: 47

    Dünya nın en güçlü pasaportları belli oldu #5

    4. Hollanda

    Vizesiz: 125

    Varışta vize: 48

    Dünya nın en güçlü pasaportları belli oldu #6

    5. İsviçre

    Vizesiz: 123

    Varışta vize: 50

    Dünya nın en güçlü pasaportları belli oldu #7


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