Dünya'nın en güçlü pasaportları belli oldu

Dünya'nın en güçlü pasaportları belli oldu

Dünyanın en güçlü ve zayıf pasaportları araştırması tamamlandı. En güçlü pasaport Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'nde yer alırken Türkiye ile Rusya ise 38. sırada yer aldı.

Dünyanın en güçlü ve zayıf pasaportuna sahip ülkelerin listesi yayınlandı.

En güçlü pasaport BAE'de

Passport Index tarafından yayınlanan listeye göre, Birleşik Arap Emirleri (BAE) vatandaşları 180 ülkeye vizesiz veya "varışta vize" ile seyahet etme imkanıyla en güçlü pasaporta sahip ülke oldu.

Afganistan son sırada

En zayıf pasaporta sahip ülke ise Afganistan oldu. Afgan vatandaşlar sadece 38 ülkeye vizesiz seyahat gerçekleştirebiliyor.

Türkiye 38. sırada

Passport Index'in değerlendirmesinde Türkiye, Rusya ile birlikte 38. sırada kendisine yer buldu. Türk pasaportu ile 67 ülkeye vizesiz giriş yapılabiliyor. Ayrıca 50 ülke de Türkiye'ye elektronik vize ya da girişte vize kolaylığı imkanı sağlıyor.

Rapor, bu yıl ülkelerin pasaportlarının güçlendiğini ortaya koydu. Buna neden olarak ise koronaviürs kısıtlamalarının kaldırılması gösterildi.

Endekse göre, en güçlü 10 pasaport listesindeki dokuz ülke Avrupa'dan oldu.

2022 yılının kaybedeni İngiltere

Passport Index'in raporunda 2022 yılının kaybedeni ise İngiltere oldu. Ülke, Brexit sonrası Avrupa Birliği üye ülkeleriyle vize anlaşma çabaları bu yıl ki yükselişini yavaşlattı. İngiltere pasaportu ile 171 ülkeye vizesiz veya varışta vize imkanı ile sehayat edilebiliyor.

En zayıf pasaporta sahip olan ülkeler arasında Orta Doğu ve Asya ülkeleri dikkat çekti. Listenin son sıralarında Suriye 39, Irak 30, Pakistan ve Somali 44 ülke ile yer buldu.

İşte en değerli pasaportlar:

1. Birleşik Arap Emirlikleri

Vizesiz: 121

Varışta vize: 59

2. Almanya

Vizesiz: 127

Varışta vize: 46

3. İsveç, Finlandiya, Lüksemburg, İspanya, Fransa, İtalya

Vizesiz: 126

Varışta vize: 47

4. Hollanda

Vizesiz: 125

Varışta vize: 48

5. İsviçre

Vizesiz: 123

Varışta vize: 50