Dünyanın en pahalı korona maskesi İsrail'de üretiliyor

Mücevherci Isaac Levy, 1.5 milyon dolar değerindeki koronavirüs maskesini, Çinli bir iş adamı için ürettiklerini belirtti.

Dünyanın pahalı koronavirüs maskelerine bir yenisi daha ekleniyor.

İsrail'de mücevherci Isaac Levy, dünyanın en pahalı koronavirüs maskesini ürettiklerini söyledi.

Levy, maskenin kaplamasında altın ve elmas kullandıklarını belirtti.

Müşterinin talebi üzerine koronavirüs maskesinin, 18 ayar beyaz altın ve 3 bin 600 beyaz ve siyah elmasla süslenmesine karar verildi.

1.5 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE KORONA MASKESİ

Fiyatı 1.5 milyon dolar olarak açıklanan 270 gram ağırlığındaki üründe, N99 maskesinin filtreleri de yer alacak.

ÇİNLİ İŞ ADAMI İÇİN ÜRETİLİYOR

Söz konusu maskenin yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirten Yvel, alıcının ABD'de yaşayan Çinli bir iş adamı olduğunu söyledi, ancak ismini vermeyi reddetti.

"İLGİ ÇEKMEK İSTİYORSA..."

Bu tür maskelerin satın alınmasına ilişkin konuşan Isaac Levy, "Para her şeyi satın almayabilir, ancak biri çok pahalı bir koronavirüs maskesi satın alabiliyorsa ve onu takıp etrafta dolaşıp ilgi çekmek istiyorsa, bundan mutlu olmalı." dedi.

Levy, koronavirüs döneminde böylesine pahalı bir maske üretimi yaparak, çalışanlarına zor zamanda iş sağlayabildiği için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

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