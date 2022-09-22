Dünyanın en uzun kitabı basıldı! Tam 21 bin 450 sayfa...

Dünyanın en uzun kitabı basıldı! Tam 21 bin 450 sayfa...

21 bin 450 sayfalık eser bugüne kadar yapılmış en uzun kitap olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Manga serilerinden olan One Piece'in kitabı basıldı. Tek cilt olarak basılan kitap dünyanın en uzun kitabı olarak tarihe geçti.

Dünyanın en uzun kitabı unvanını kazanan kitap 21 bin 450 sayfadan oluşuyor.Bu tarihi kitap sınırlı sayıda üretildi. One Piece kitabı sadece 50 adet basıldı.

Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren One Piece'in tek ciltli kitabı satışa çıktı. Dünyanın en uzun kitabı unvanına sahip olan eser, 21 bin 450 sayfadan oluşuyor.

Sadece 50 adet basılan kitabın fiyatı 1900 Euro olarak belirlendi. Manganın Japonya’daki yayıncısı Shueisha, çıkarılan bu kitabın resmi olmadığını ifade ederek "Onlara izin vermiyoruz. Fransa’da One Piece’i yayımlayan lisans sahibi Glénat’tır." ifadelerini kullandı.