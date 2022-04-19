Dünyanın en yalnız evi satışa çıktı

ABD’nin kuzeydoğusundaki Wohoa Körfezi'nde yer alan ve “dünyanın en yalnız evi” olarak adlandırılan ev için istenen bedelin 339 bin dolar olduğu belirtildi.

ABD’nin kuzeydoğusunda bulunan New England bölgesindeki Maine eyaletinde yer alan “dünyanın en yalnız evi” satışa çıkarıldı.

Wohoa Körfezi ve Atlantik Okyanusu manzaralı ev için istenen bedel ise 339 bin dolar yani yaklaşık 5 milyon TL…

Komşusu da yok

İçerisinde banyonun bulunmadığı ev ilanında ise “Her şeyden gerçekten uzaklaşmak ve doğanın içine dalmak isteyen biri için ideal” yazıyor.

Yalnız evin herhangi bir komşusu da yok…

“Daha iyi bir yer yok”

İlanda ayrıca “Duck Ledges Adası tamamıyla size sunuluyor. Dünyada hafta sonunu geçirmek için daha iyi bir yer yok.” deniliyor.