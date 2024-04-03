Dünyanın en yaşlı erkeğiydi! Juan Vicente Perez Mora hayatını kaybetti Venezuela'da dünyanın en yaşlı erkeği Juan Vicente Perez Mora 114 yaşında yaşama gözlerini yumdu.

AA

2022'de Guinness Dünya Rekorları tarafından 'dünyanın en yaşlı erkeği' unvanını alan Perez'den acı haber geldi..

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Perez'in 114 yaşında Tachira eyaletinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

11 çocuğu, 41 torunu vardı

Mayıs 1909'da dünyaya gelen Perez'in 11 çocuğu, 41 torunu ile 18 torununun çocuğu ve 12 torununun torunu vardı.

"Şeker kamışı ile kahve hasadı yapıyordu"

Guiness Dünya Rekorları, 2022'de yaptığı açıklamada, Perez'i "Beş yaşındayken babası ve kardeşleriyle tarlada çalışmaya başladı ve şeker kamışı ile kahve hasadına yardım etti." ifadeleriyle tanımlamıştı.

Hayatını çiftçilikle idame ettiren Perez şeriflik de yapmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)