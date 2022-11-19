Dünyanın en yaşlı ilkokul öğrencisi vefat etti

Dünyanın en yaşlı ilkokul öğrencisi vefat etti

UNESCO'nun örnek gösterdiği yaşlı kadın, 92 yaşında okuma yazmayı öğrenerek ilkokul eğitimine başlamıştı. Sınavlara hazırlanan kadının sağlık sorunları nedeniyle evinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kenya'da yaşayan 99 yaşındaki Priscilla Sitienei eğitim hayatına geç başladı.

İngiliz işgali altında dünyaya gelen Sitienei, ülkesinin bağımsızlık mücadelesine de tanıklık etmişti.

"Eğitim almayan kadınlarla tavuklar arasında fark yok"

Yaşlı kadın, geçtiğimiz yıl UNESCO'ya verdiği röportajda, yaşadığı bölgede genç annelerin okula dönmesini istediğini dile getirmişti.

Kenyalı kadın okula gitmeyen, eğitim almayan kadınlarla tavuklar arasında herhangi bir fark olmadığını da söylemişti.

92 yaşında okuma yazma öğrendi

Bunun üzerine Sitienei ilkokula başlamış ve 12 yaşındaki sınıf arkadaşlarıyla eğitim almaya başlamıştı.

Çevresi tarafından 'Gogo' (Büyükanne) olarak tanınan kadın, çocukluğunda öğrenemediği okuma yazmayı 92 yaşında başardığını da açıklamıştı.

Hayatı film oldu

Sitinei'nin hikayesi, filmlere dahi konu oldu.

Fransız yapımı 'Gogo' isimli filme ilham veren Kenyalı kadın, Fransa'ya giderek Brigitte Macron ile tanışma imkanı bulmuştu.

Birleşmiş Milletler’in kültür ve eğitim birimi UNESCO, hayat hikayesini beğendiği kadını kutlamıştı.

Vefat etti

Gelecek haftaki sınavlar için hazırlanan Sitinei, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle evinde hayatını kaybetti.