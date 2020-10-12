Dünyanın en yaşlı kadın paraşütçüsü Dilys Price hayatını kaybetti

Guinness Dünya Rekoru'nu elinde bulunduran Price, yaşamını yitirdi.

Dünyanın en yaşlı kadın paraşütçüsü Dilys Price, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Emekli öğretmen Price, tek başına 1139 atlayış gerçekleştirdi.

GUINNESS'E GİRDİ

İlk atlayışını 54 yaşında gerçekleştiren Price, Guinness Dünya Rekoru'nu ise 2013 yılnda yaptığı atlayışı ile elde etti.

YÜKSEKLİK KORKUSUNU YENDİ

İngiliz paraşütçü, ilk atlamadan önce yükseklik korkusu olmasına rağmen, atlayışlarının ardından hava dalışı yapmadığı bir hayatı hayal edemediğini söyledi.

Cardiff Metropolitan Üniversitesi, onursal unvan verdiği Price için "Dilys Price'ın hayatını kaybetmesinden üzüntü duyuyoruz." mesajını paylaştı.