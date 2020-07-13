Dünyanın en zengin 83 kişisinden 'vergi' çağrısı

Dünyanın en zengin 83 kişisi, hükümetlere çağrıda bulunarak koronavirüs krizinin ekonomik etkilerini hafifletmek için kendileri de dahil olmak üzere zenginlerde daha fazla vergi alınmasını istedi.

Ben and Jerry Dondurmaları’nın kurucularından Jerry Greendield, Warehouse’un kurucusu Sir Stephen Tindall, Disney’in varisi Abigail Disney ve İngiliz senarist, yapımcı ve film yönetmeni Richard Curtis’in de aralarında olduğu süper zengin 83 kişi, koronavirüsün ekonomik etkileriyle boğuşan hükümetlere ‘bizim gibi insanlardan daha çok vergi alın’ çağrısında bulundu.

ZENGİNLER, G20 ZİRVESİ ÖNCESİ SİYASETÇİLERE SESLENDİ

Bu hafta gerçekleşecek G20 Maliye Bakanları Zirvesi’nden önce siyasilere seslenen süper zenginler vergi düzeninin ‘hemen, ciddi derecede ve kalıcı olarak’ gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

Yaşanan krizin ne kadar cömert olursa olsun hayırseverlikle aşılamayacağını belirten zenginler, özellikle salgınla mücadelenin ön saflarında çalışanlara borçlu olduklarını vurguladı.

"BİZİM GİBİ MİLYONERLERİN DÜNYANIN İYİLEŞMESİNDE KRİTİK BİR ROLÜ VAR"

Guardian gazetesiyle paylaşılan açık mektupta, şu ifadelere yer verildi:

“Koronavirüs dünyayı sarsarken bizim gibi milyonerlerin dünyanın iyileşmesinde kritik bir rolü var. Hayır, bizler yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaları iyileştiren kişiler değiliz. Onları hastanelere taşıyan ambulansları kullanmıyoruz. Market raflarını yeniden stoklamıyoruz veya kapıdan kapıya yiyecek teslim etmiyoruz. Ama paramız var, hem de çok. Şimdi paraya derece ihtiyaç var ve dünyamız bu krizden kurtulurken gelecek yıllarda da buna ihtiyaç duymaya devam edecek.”

Grup, koronavirüsün ekonomik etkilerinin on yıllar boyunca sürebileceğini ve yarım milyar insanı yoksulluğa sürükleyebileceğini vurguladı.

Guardian’ın verdiği bilgiye göre, dünyada ‘ultra zengin’ sınıfına giren ve servetleri 30 milyon doların üzerinde olan 500 binden fazla insan var.