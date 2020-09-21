Dünyanın en zengin yüzde 1'i, karbon emisyonunun yüzde 15’inden sorumlu

Dünyanın en zengin yüzde 1 nüfusunun, karbon emisyonunun yüzde 15’inden sorumlu olduğu bildirildi.

Küresel ısınma ve hava kirliliği dünyanın en önemli sorunlarının başında geliyor.

Aşırı tüketim ve doğayı kirleten üretim yöntemleri bu sorunların büyümesine neden oluyor.

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam ve Stockholm Çevre Enstitüsünün ortak yürüttüğü araştırmada, 1990-2015 yılları arasında farklı gelir gruplarının yol açtığı karbon emisyonları incelendi.

Araştırma kapsamında 25 yıl boyunca karbon emisyonunun yüzde 60 oranında arttığı gözlemlendi.

EN ZENGİN 63 MİLYON, YÜZDE 15'TEN SORUMLU

Araştırmacılar, yüzde 1 olan en zengin nüfusun (63 milyon), küresel emisyonların yüzde 15'inden sorumlu olduğunu ortaya koydu.

En zengin yüzde 1'in sorumlu olduğu emisyon oranı, en yoksul yüzde 50'nin sorumlu olduğundan 3 kat daha fazla çıktı.

"ZENGİN KESİMİN AŞIRI TÜKETİMİ İKLİM KRİZİNİ KÖRÜKLÜYOR"

Oxfam Uluslararası Politikalar ve Araştırma Başkanı Tim Gore, araştırmanın bulgularını, "Varlıklı kesimin aşırı tüketimi, iklim krizini körüklüyor öte yandan bedelini ödeyenler yoksul topluluklar ve gençler oluyor." şeklinde değerlendirdi.

Gore, karbon emisyonundaki bu eşitsizliğinin, uzun süredir devam eden ekonomik büyüme arayışının doğrudan sonucu olduğunu belirtti.

İngiliz milletvekili Caroline Luca ise araştırmanın, dünyada en savunmasızların, azınlıktaki zengin kitlenin neden olduğu ciddi çevresel değişikliklere nasıl maruz kaldığına işaret ettiğini söyledi.