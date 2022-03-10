Dünyanın gözü, Antalya'da yapılacak Rusya - Ukrayna zirvesinde

Uluslararası medya kuruluşları, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı zirveyi okurlarına aktardı. İki ülkenin üst düzey isimlerinin savaşın başlamasından bu yana ilk kez görüşeceği kaydedildi.

Rusya-Ukrayna savaşı 15'inci gününe girerken, taraflar bakanlar düzeyinde Türkiye'de kritik zirvede bir araya gelecek.

Antalya'da bugün yapılacak zirvede Rusya ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları Sergey Lavrov ile Dmitriy Kuleba görüşecek.

Lavrov ve Kuleba, Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için kente geldi.

DÜNYANIN GÜNDEMİ ANTALYA ZİRVESİ

Görüşme, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. New York Times gazetesi, 24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana iki ülke arasındaki en üst düzey görüşmenin yapılacağını yazdı.

"KALICI ATEŞKES İÇİN KAPIYI ARALAYABİLİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün yaptığı açıklamada, toplantının "kalıcı ateşkes için kapıyı aralayabileceğini" söylediği kaydedildi.





İLK ÜST DÜZEY TOPLANTI

Reuters, Ukraynalı mevkidaşıyla görüşmek üzere, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'ye gittiğini duyurdu.

Zirvenin, yaklaşık iki hafta önce başlayan Rusya-Ukrayna savaşından bu yana iki ülkenin üst düzey diplomatları arasındaki ilk toplantı olacağına dikkat çekildi.





34 ÜLKEDEN GAZETECİLER TÜRKİYE'DE

Öte yandan zirveyi aralarında Rusya, Ukrayna, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, Japonya, Hollanda gibi ülkelerin yer aldığı 34 ülkeden ve Türkiye'den 330'un üzerinde gazeteci takip edecek.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

Otelin çevresinde geniş güvenlik önlem alındı, dron için ise sinyal kesiciler yerleştirildi.

Zirvenin yapılacağı otelde konaklayacak Rus heyetin kalacağı otelin villasında da önemli önlemler alındı. Camları kurşun geçirmez ve demir parmaklıkla çevrili villa 3 katlı ve 4 bin metrekarelik bir alana sahip.