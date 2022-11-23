Dünyanın gözü, depremin yaşandığı Düzce'de

Şiddetli sarsıntı, çeşitli gazete ve haber ajanslarınca aktarıldı. Haberlerde, "İstanbul ve Ankara'dan da hissedildi. İnsanları uykularından uyandırdı" denildi.

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan, 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Uluslararası medya kuruluşları, sarsıntıyı son dakika notuyla okurlarıyla paylaştı.

Reuters: Türkiye'nin batısında deprem meydana geldi

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine işaret eden ve depremi 6 şiddeti olarak açıklayan Reuters, "Türkiye'nin batısında deprem meydana geldi." dedi.

Depremin 2 kilometre derinlikte kaydedildiği, önemli bir hasarın yaşanmadığı aktarıldı.

İstanbul ve Ankara'dan hissedildi

AFAD'ın ise depremi 5.9 olarak duyurduğu belirtilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Gölyaka çevresindeki köylerde kontrollerimizi neredeyse tamamladık. Bildirilen ciddi bir hasar yok." şeklindeki açıklamaları paylaşıldı.

Söz konusu depremin, İstanbul ve başkent Ankara'da da hissedildiği ayrıntısına yer verildi.

Independent: Yaygın sarsıntılara ve paniğe neden oldu

Independent, "Türkiye'nin batısını vuran deprem, yaygın sarsıntılara ve paniğe neden oldu." diye yazdı.

Haberde, "Türkiye'nin kuzeybatısındaki bir ilçede çarşamba günü erken saatlerde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi, insanlar arasında paniğe ve maddi hasara neden oldu." denildi.

Şiddetli deprem, insanları uykularından uyandırdı

Şiddetli sarsıntıların başkent Ankara, İstanbul ve yurdun diğer bölgelerinde hissedildiği kaydedildi.

Ayrıca, "Şiddetli deprem, insanları uykularından uyandırdı, bazıları panik içinde binalardan dışarı fırladı, balkon ve pencerelerden atladı." ifadesi kullanıldı.

BBC: İstanbul'a 210 kilometre mesafede

BBC, "Türkiye'nin batısında, Düzce yakınlarında şiddetli deprem" başlığına yer verdi.

Depremin Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'a yaklaşık 210 kilometre mesafede kayıtlara geçtiği anımsatılarak, şöyle denildi:

"Sarsıntı, İstanbul ve başkent Ankara'da da hissedilecek kadar şiddetliydi. Yetkililer, en az 46 kişinin yaralandığını söyledi. Depremin derinliğine ilişkin tahminler, 2 kilometre ile 10 kilometre arasında değişiyor.

İlkinden 20 dakika sonra 4.7'lik başka bir deprem daha bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, can kaybıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmadığını söyledi."

The Hill: Bölgedeki binaların yüzde 80'i yeniden inşa edildi

ABD basınından The Hill, "Türkiye'nin kuzeybatısında 5.9 büyüklüğünde deprem paniğe neden oldu." dedi.

Depremin merkez üssünün Gölyaka olduğu, onlarca artçı sarsıntı yaşandığı belirtilerek, kentin geçmişte de sarsıntılarla karşılaştığı hatırlatıldı.

Aynı haberde, "Yetkililer, 1999 depremlerinin ardından bölgedeki binaların yaklaşık yüzde 80'inin yeniden inşa edildiğini veya güçlendirildiğini, bunun da hasarı en aza indirmeye yardımcı olduğunu söyledi. Türkiye, büyük fay hatlarının üzerinde yer alıyor." tespitleri paylaşıldı.

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