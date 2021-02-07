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    Dünyayı koronavirüse karşı uyaran Li Wenliang'ın ölümünün üzerinden 1 yıl geçti

    Tüm dünyada ölümlere yol açan salgınla ilgili ilk uyarılarda bulunan Çinli doktor, çalıştığı hastanenin önünde anıldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2021 - 09:26
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    Dünyayı koronavirüse karşı uyaran Li Wenliang'ın ölümünün üzerinden 1 yıl geçti

    Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs salgını ile ilgili ilk uyarıları yapan doktor Li Wenliang, geçen yıl 7 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

    34 yaşındayken virüs nedeniyle yaşamını yitiren Li'nin ölümünün ardından 1 yıl geçti.

    KORONAYA KARŞI İLK UYARIYI YAPAN İSİM

    Li Wenliang, salgının ortaya çıkmaya başladığı ilk günlerde, dünyayı virüse karşı dikkatli olması konusunda uyaran ilk doktor olarak biliniyor.

    Vuhan Merkez Hastanesi'nin önüne çiçek koyanlar, Li'yi andı. Doktor Li, söz konusu hastanede göz doktoru olarak çalışıyordu.

    Dünyayı koronavirüse karşı uyaran Li Wenliang ın ölümünün üzerinden 1 yıl geçti #1

    "Lİ'NİN ALARMI UYANDIRDI"

    Çin'de çevrim içi mağazası bulunan Li Pan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bize koronavirüsten bahseden ilk kişiydi." dedi.

    Li, "Virüsün etkisinin çok büyük olacağını düşünmüş olmalı, alarmı uyandırdı. Gerçekten cesurcaydı." ifadesini kullandı.

    Dünya Sağlık Örgütü ekibi halihazırda Vuhan'da salgının erken aşamalarını araştırarak bulguları sunmaya hazırlanıyor.

    Dünyayı koronavirüse karşı uyaran Li Wenliang ın ölümünün üzerinden 1 yıl geçti #2

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