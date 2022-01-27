Düştüğü yerden kalkamayan ünlü fotoğrafçı Rene Robert, 9 saat sonra donarak öldü

Fransa'nın en kalabalık yerlerinden biri olan başkent Paris'te, ünlü fotoğrafçı Rene Robert, geçen hafta sokakta yürürken yere düştü. 9 saat boyunca yerde kalan ünlü isim donarak hayatını kaybetti.

84 yaşındaki Robert, 18 Ocak akşamı saat 21 civarında Fransa'nın kabalık yerlerinden biri olan Turbigo Sokağı'nda yürürken düştü.

9 SAAT BOYUNCA KİMSE YARDIM ETMEDİ, HAYATINI KAYBETTİ

Düştüğü yerden kalkamayan ve kaldırımda yüzüstü yatan Robert'in yardımına yaklaşık 9 saat kimse gelmedi. Bir evsizin sabah 6 civarında polise haber vermesinin ardından kafa travması ve hipotermiyle Cochin Hastanesine kaldırılan Robert'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

BİNLERCE İNSAN YANINDAN GEÇİP GİTTİ

Robert'in arkadaşı gazeteci Michel Mompontet, basına yaptığı açıklamada, fotoğrafçının yere düştüğü noktanın dükkanlar, barlarla dolu fazlasıyla kalabalık bir sokak olduğunu ancak yoldan geçenlerin yerde yatan Robert'e kayıtsız kaldığını belirtti.

İNSANLARIN DUYARSIZLIĞI ÜNLÜ İSMİ ÖLÜME GÖTÜRDÜ

Fotoğrafçıyı sokaktan geçenlerin kayıtsızlığının öldürdüğünü dile getiren Mompontet, "Yerde yatan birini görseydim, ben de duracağımdan yüzde 100 emin değilim." ifadesini kullandı.