Duvardan atlayıp kafese giren Brezilyalı genç aslan saldırısında hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kartel infazlarından, linçlere kadar şiddet içeren olayların sık yaşandığı Latin Amerika ülkelerinde bu durum artık adeta bir kültür haline geldi.

Bir Latin Amerika ülkesi olan Brezilya'dan gelen video görüntüleri, genç bir adamın kafeste aslan tarafından saldırıya uğrayışını gösteriyor.

Yerel haber merkezlerine referans veren Mirror gazetesinin haberine göre akıl sağlığının yerinde olmadığına inanılan 19 yaşındaki genç, Bica hayvanat bahçesinde aslan kafesinin duvarına tırmandı ve tutunduğu bir ağaç yardımıyla içeriye indi.

DİŞ VE PENÇELER ARASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Olayı ihbar alan yetkililer hayvanat bahçesine doğru yola çıktı, ancak zamanında varamadı.

6 metrelik duvarları aşan genç, kafesine girdiği aslan tarafından saldırıya uğradı. Genç adam, hayvanın dişleri ve pençelerinin arasında hayatını kaybetti.

Hayvanat bahçesinden bir sözcü, olay hakkında "Herkes için çok üzücü bir an, dayanışma ve başsağlığı dileklerimizi henüz kimliği belirlenmemiş olan kurbanın aile ve arkadaşlarına iletiyoruz. Olay ihbar edildiği anda güvenlik protokolleri takibinde park hemen kapatıldı. şeffaflığa ve güvenliğe öncelik vererek, soruşturma ve yasal süreç sona erene kadar Bica ziyaretçilere kapalı olacak." şeklinde açıklamada bulundu.

ASLAN UYUTULMAYACAK

Hayvanat bahçesi yetkilileri, gözlem altındaki aslanın yüksek derecede stres yaşadığını ve ötenaziyi bir seçenek olarak değerlendirmediklerini söyledi.

Yetkililer, Leona isimli aslanın olay haricinde saldırgan davranışlar göstermediğini ve uyutulmayacağını bildirdi.

Bu durumlardaki protokolün gözlem, davranış ölçümü ve özel bakım olduğunu ve aslan Leona'nın sağlıklı olduğunu belirtti.